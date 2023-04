„Komm lass uns Brücken sprengen“: Band bringt Brücken-Song raus

Von: Björn Othlinghaus

Teilen

Vor dem Brücken bauen, kommt die Sprengung: Derzeit proben The Auditive noch jeden Donnerstag in ihrem kleinen Proberaum, sind aber schon mittendrin in der Einrichtung ihres neuen, größeren Domizils. © Othlinghaus, Björn

„Mit unserem neuen Song ‘Brücken sprengen’ wollen wir in all dem Frust um die Probleme rund um die A45-Brücke Optimismus und gute Laune sowie Vorfreude auf die Sprengung verbreiten.“ Alex Fenze, Lead-Sänger der Lüdenscheider Band The Auditive, bringt es auf den Punkt.

Lüdenscheid – Sich nicht über Vergangenes ärgern, sondern nach vorne schauen, lautet die Devise der fünfköpfigen Combo, die sich 2016 gründete und seither in ausschließlich selbst geschriebenen Songs ganz unterschiedliche musikalische Genres von Metal bis Reggae miteinander kombiniert.



Mit „Brücken sprengen“ veröffentlicht die Band ihren ersten Song in deutscher Sprache. Die Idee hierfür hatte die Combo, die sich neben Sänger Alex Fenze aus Christopher Rittinghaus (Gitarre), Frank Gerzen (Bass), Christopher „Kiko“ Lüttringhaus (Lead-Gitarre) und dem im April neu hinzugekommenen Drummer Lukas Koerschulte zusammensetzt, erst im Februar 2023. Bereits am 6. März war der Song fertiggestellt, und das Release auf allen gängigen Streaming-Plattformen (Spotify, Amazon-Music, Apple-Music, Deezer und Tidal) sowie auf YouTube mit einem Lyric-Video erfolgte dann am 1. April. „Seitdem haben wir für den Song sogar schon ein Like vom Bürgermeister Sebastian Wagemeyer erhalten“, freut sich Christopher Lüttringhaus.



Geradliniger und zeitgemäßer Indie-Deutschrock

Die fünf Musiker, die sich an jedem Donnerstag in ihrem Proberaum in der Kulturfabrik an der Altenaer Straße im Gebäude-Komplex der Berg-Chemie treffen, wollen nach eigenen Angaben einfach nur Musik machen, die ihnen selbst Spaß macht und haben sich nicht zum Ziel gesetzt, eine bestimmte Klientel damit zu bedienen. Die Bandmitglieder kommen aus völlig unterschiedlichen musikalischen Milieus und waren früher in anderen Formationen aktiv, wo sie unter anderem Rap und Hip-Hop, Metal, Funk oder Stoner-Rock spielten. All das fließt in den Crossover-Sound der Combo ein, die bislang die EP „Split Screen“ im Corona-Jahr 2020 sowie einige Singles veröffentlichte und nun eine zweite EP und eventuell sogar ein Album plant. „Eine größere Auswahl an Songs für einen Longplayer hätten wir auf jeden Fall bereits zusammen“, meint Frontmann Alex Fenze, der auch gleichzeitig der Haupt-Songwriter der Band ist.

Während viele der anderen Musikstücke von The Auditive durch den Wechsel und die Spannung zwischen härteren und softeren Passagen leben, handelt es sich bei „Brücken sprengen“ um geradlinigen und zeitgemäßen Indie-Deutschrock, der schnell ins Ohr und in die Beine geht. Bisher haben die Musiker das Lied noch nicht live präsentiert, würden sich jedoch über eine Möglichkeit freuen, den Song bis zur Sprengung am 7. Mai oder vielleicht sogar am Tag der Sprengung öffentlich präsentieren zu können.



Arbeit an Texten in der eigenen Muttersprache sei einfacher

Derzeit steht für die Band, deren Mitglieder ihrer musikalischen Leidenschaft alle neben ihren normalen Berufen nachgehen, ein Umzug innerhalb des Komplexes der Berg-Chemie bevor. „Wir haben dort dann gleich mehrere Räume zur Verfügung und viel Platz für unser Equipment und unsere kreative Arbeit“, meint dazu Alex Fenze. Da jedoch die Umbau- und Einrichtungsarbeiten nach Feierabend erfolgen müssten und einige der Bandmitglieder zudem Familie haben, wird es noch ein wenig dauern, bis der Umzug in die neuen Räume stattfinden kann.



Nach ihrem ersten deutschsprachigen Song „Brücken sprengen“ wollen die Musiker neben weiteren englischsprachigen Stücken auch auf dieser Schiene weitermachen, denn die Arbeit an Texten in der eigenen Muttersprache sei letztlich doch eine leichtere als bei englischen Songtexten, sind sich die Musiker einig. Jetzt sind die Musiker von The Auditive jedoch erst einmal auf Feedback zu ihrer aktuellen Schöpfung, „Brücken sprengen“, gespannt.