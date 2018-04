Der Tastenmann tritt beim Frühlingsfest in der Alten Schule auf.

Lüdenscheid - „Ein Stück vom Glück! Wer will das nicht? Und hat es schon – und weiß es nicht!“ So lautet die Einleitung für einen Abend voller Chansons, Komik und Theater.

Am Freitag, 20. April, eröffnet Doris Friedmann das Frühlingsfest in der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule. Bis Sonntag, 22. April, geben sich hier Clowns, Stars und Sternchen die komödiantische Klinke in die Hand.

Eine Diva betritt die Szene. Doch alles läuft etwas anders als erwartet. Der Barhocker ist bereits besetzt - von Stöckelschuhen. Die Garderobe ist ein Desaster, die Frisur ein Chaos. Aber die Frau von Welt löst alle Probleme auf ihre ganz eigene, charmante Art. Die mehrsprachigen Lieder von Doris Friedmann sind zumeist Eigenkompositionen. Es geht darin um Liebe, Trauer, Einsamkeit, Leidenschaft und Glück. Ebenso wichtig wie die Musik sind die Körpersprache und die Mimik Friedmanns.

Mit dieser Mischung transportiert die Künstlerin über die Sprachgrenzen hinaus ihre Botschaft, aus wenig viel zu machen, sich selbst zu feiern. Eintrittskarten kosten im Vorverkauf 13 Euro, ermäßigt 9,50 Euro, an der Abendkasse 16 Euro (12 Euro). Beginn der Vorstellung ist um 19.30 Uhr, Einlass ab 19 Uhr in der Integrativen Kulturwerkstatt Alte Schule an der Altenaer Straße 207.

Am Samstag, 21. April, folgt die „Die Virtuosität des Unperfekten IX“. In diesem Jahr gibt es zum ersten Mal den Preis „Virtuose des Unperfekten 2018“. Dieser Preis wird als Jury und als Publikumspreis vergeben. Das abstimmende Publikum kann ebenfalls einen attraktiven Preis gewinnen. Mit dabei sind Clown Tic (Arne Beeger), mit seinem Alphorn, Die Handycaps, das Duo Artistico, elabö, Der Tastenmann (ein vernarrter Musiker), Monsieur Momo und Clown Tonto. Nach der Veranstaltung zahlt jeder, was er mag. Los geht’s um 19.30 Uhr.

Sonntag treten ab 15.30 Uhr die Clownnixxen mit Clowntheater für Kinder auf. Hier kostet der Eintritt vier Euro, die Familienkarte für drei Personen zehn Euro. Reservierungen, vor allem für den Samstagabend, sind möglich unter Tel. 0 23 51/66 11 52 oder per mail info@kulturarbeit.com.