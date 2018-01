Kolpingsfamilie „auswärts“

Lüdenscheid - Die Kolpingsfamilie startetb alljährlich mit einer Krippenbetrachtung ins neue Jahr.

Nachdem sie in den vergangenen Jahren sämtliche Krippen in den katholischen Kirchen Lüdenscheids und auch einige in evangelischen Gotteshäusern sowie mehrere in der Umgebung (in Altena und in der Kapelle an der Waldenburger Bucht) besichtigt hat, nahm sie sich diesmal die große Wurzelkrippe auf der Dörnschlade im Wendener Land vor.

Die sagenumwobene, genau auf der Grenze zwischen Sauer- und Siegerland gelegene Wallfahrtskapelle, in der diese seit 30 Jahren in der Weihnachtszeit aufgebaut wird, wurde per Bus angesteuert. Dort feierte man ein Wiedersehen mit dem Ehepaar Claudia und Matthias Pischel, das früher in Lüdenscheid zu Hause und hier in der Kolping-Arbeit aktiv war, inzwischen aber seit 20 Jahren in Wenden wohnt.

Matthias Pischel stellte der Besichtigung der großen Krippenlandschaft in der von Wäldern umgebenen Kapelle, die stets Pilger, Wanderer und Krippenfreunde anzieht, eine Einführung voran. So erfuhren die Lüdenscheider, dass die Kapelle von 1862 bis 1864 an einer erstmalig im Jahr 1414 urkundlich erwähnten Stelle auf der Dörnschlade errichtet wurde, Eine Nonne, Schwester Gertrud, die nebenan in einer Einsiedlerklause wohnt, betreut die Kapelle und die Krippenlandschaft, für deren Betrachtung die Mitglieder der Kolpingsfamilie sich viel Zeit nahmen.

In der liebevoll aufgebauten zweistöckigen, mit Moos belegten Baumwurzelanlage galt es, unzählige Figuren zu entdecken und zu bewundern. Dazu gehört eine Vielzahl von Schafen, die die Hirten zu der Nachbildung des Stalls von Bethlehem begleiten.

Nachdem man gemeinsam „O du fröhliche“ angestimmt hatte, begab man sich vor der Heimfahrt noch zum Kaffeetrinken ins nahe gelegene Café-Restaurant Berghof.