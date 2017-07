Kölner Straße wird aufwendig saniert

Lüdenscheid - Die Regionalniederlassung Hagen des Landesbetriebes Straßenbau.NRW lässt die L 530 (Kölner Straße) auf einer Länge von rund 975 Metern instandsetzen. Das teilte Straßen.NRW gestern mit.

Die Maßnahme wird in fünf Bauabschnitte untergliedert. Die Baustrecke beginnt an der Talstraße und endet in Höhe der Kreuzung Weststraße/Sauerfelder Straße. Zur Durchführung der Baumaßnahme wird die Baustrecke innerhalb der Bauabschnitte 1 und 2 auf der Kölner Straße halbseitig und für die Bauabschnitte 3 und 4 für den Durchgangsverkehr vollgesperrt.

Der Bauabschnitt 5 ist laut Stzraßen.NRW in verschiedene Baubereiche unterteilt. Hiervon ist der Baubereich 1 vollständig für den Verkehr gesperrt, der Baubereich 2 kann aufgrund der vorhandenen Fahrbahnbreite in mehreren Bauphasen gebaut werden, sodass die Fahrbeziehung zwischen Overbergstraße und Sauerfelder Straße während der Bauzeit gewährleistet ist.

Da der Bauabschnitt 5 zwingend in den Sommerferien gebaut werden müsse, werde hier am kommenden Montag die Vollsperrung im Baubereich 1 eingerichtet, am Dienstag beginnen dort die Fräsarbeiten. Während der Vollsperrung wird der Verkehr über die Umleitungsstrecke U13 Sauerfelder Straße/Hochstraße/Talstraße geführt.

Im Bauabschnitt 5 wird die komplette bituminöse Fahrbahnbefestigung in einer Stärke von 28 Zentimetern vollflächig aufgenommen. Anschließend wird eine neue Trag-, Binder und Deckschicht in einer Gesamtdicke von 28 Zentimetern aufgebracht.

Vor dem Aufnehmen der bituminösen Fahrbahnbefestigung werden die seitlichen Rinnenplatten entfernt und anschließend durch eine einzeilige Rinne ersetzt. Außerdem wird noch ein Straßenablauf neu gesetzt. Der Baubereich wird in drei Phasen abgewickelt, sodass hier gewährleistet ist, dass der Verkehr den Baubereich passieren kann. Die Anlieger werden durch die bauausführende Firma gesondert informiert. Die anderen Bauabschnitte werden anschließend saniert.

Den Auftrag für alle fünf Bauabschnitte hat die Firma Philipp Kutsch GmbH aus Witten erhalten, der Landesbetrieb investiert rund eine Million Euro in die Instandsetzung der Kölner Straße.