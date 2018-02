Kölner Straße bleibt vorerst Baustelle

+ © Messy © Messy

Lüdenscheid - Noch ist kein Ende der Baumaßnahmen auf der Kölner Straße in Sicht: Wie der Landesbetrieb Straßen.NRW am Donnerstag mitteilte, werden die Sanierungsarbeiten am letzten Bauabschnitt zwischen der Talstraße und dem Rewe-Neubau länger dauern als geplant.