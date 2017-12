"Peter und der Wolf" im Kulturhaus

Lüdenscheid - Der kleine mutige Junge Peter, dem der russische Komponist Sergei Prokofjew 1936 bei seinem Abenteuer mit dem Wolf musikalisches Leben einhauchte, hat schon eine Menge erlebt.

Walt Disney schenkte ihm ein Zeichentrick-Dasein, die Leitthemen des Märchens wurden in Jazz und Rock vertont, Loriot nahm sich seiner an und selbst Rockstar Sting.

Am Donnerstag stand die Hauptfigur des sinfonischen Märchens „Peter und der Wolf“ einen Tag lang im Mittelpunkt auf der Kulturhausbühne. Die Kammeroper Köln war zu Gast, um ganz im Sinne des Komponisten die Lüdenscheider Kinder mit den Instrumenten des Sinfonieorchesters vertraut zu machen. Und die machten reichlich Gebrauch davon.

Kindergärten und Grundschulklassen bevölkerten die Reihen im großen Saal, als die Kölner Sinfoniker das musikalische Märchen um den Jungen, der mit List einen gefährlichen Wolf fängt, spielten. Als Sprecher fungierte der Kölner Schauspieler Wolfram Fuchs.

Ein Frage- und Antwortspiel war den Aufführungen am Vormittag und am Nachmittag vorangestellt. Eine leere Bühne, Notenständer, der Dirigent. „Was braucht man für Instrumente?“ Gitarre und Klavier schallte es aus dem Zuschauerraum – leider aber beides Instrumente, die Prokofjew für sein Märchenspiel so gar nicht vorgesehen hatte.

Nach und nach füllte sich die Bühne dann doch – Alexander an der Trompete, Sushi am Cello, Ina an der Posaune, Christopher am Schlagwerk, Frederica an der Klarinette. Behutsam wurden jeder Figur des Märchens ein bestimmtes Instrument und ein eigenes musikalisches Leitmotiv zugeordnet.

Mit Spannung verfolgten die Kinder im Saal, wie der Komponist einst mit Tönen zu malen vermochte. Und aus so machem kleinen Gast wurde ein (Luft)Dirigent. Mit einer knappen Stunde Musik war die Vorstellung selbst für die Jüngsten nicht zu lang angesetzt. Eine schöne erste Begegnung mit der Welt der Sinfoniker, lehrreich und liebevoll und nachvollziehbar gemacht.