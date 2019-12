Kneipenparty endet mit Polizei-Einsatz

Lüdenscheid - Eine Party in einem Lokal an der Kluser Straße endete mit einem Polizeieinsatz.

Mit einer kaputten Eismaschine, diversen Blessuren und Strafanzeigen endete am Freitagmorgen eine Party in einem Lokal an der Kluser Straße.

Um kurz nach 3 Uhr griff die Polizei ein. Der ursprünglich vor der Kneipe tobende Streit hatte sich inzwischen wieder in das Lokal verlagert. Die Polizisten trennten zwei Schläger voneinander.

Offenbar hatten sich zwei betrunkene Gäste geweigert, das Lokal zu verlassen, es gab Platzverweise gegen eine 44-Jährige und ihren Begleiter (48). Ein weiterer Gast, der nichts mit dem Streit zu tun hatte, folgte dem Verweis nicht.

Die Beamten nahmen den Plettenberger (56) mit und brachten ihn zur Ausnüchterung in die Gewahrsamszelle der Wache.