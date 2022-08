Kneipengast schlägt Wirtin

Von: Leon Malte Cilsik

Den Ladenschluss am frühen Sonntagmorgen wollte der Mann anscheinend nicht akzeptieren.

Lüdenscheid - Gegen 2 Uhr am Sonntagmorgen, so teilt die Polizei in einer Pressemitteilung mit, beabsichtigte eine 61-Jährige Angestellte einer Gaststätte an der Knapper Straße, diese zu schließen. Sie ging raus, um die dortigen Tische abzuräumen, und bemerkte dabei zwei lautstark streitende Gäste.

Wie die Polizei schreibt, bat sie die Streitenden um Ruhe und drehte sich anschließend weg - daraufhin schlug ihr einer der Männer, der lediglich als auffällig groß beschrieben werden konnte, von hinten ins Gesicht. Die Männer entfernten sich anschließend von der Gaststätte.

Die 61-Jährige wurde durch den Schlag im Gesichtsbereich leicht verletzt. Zeugen der Tat werden gebeten, sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen.