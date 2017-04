Kneipenfestival in der Oberstadt zum Tanz in den Mai

Die Band Five Minutes Left tritt beim Kneipen-Festival zum Tanz in den Mai im Eigenart auf.

Lüdenscheid - Zum Tanz in den Mai bitten am 30. April wieder sechs Kneipen in der Oberstadt. Mit dem Festival, das auch vom Lüdenscheider Stadtmarketing unterstützt wird, wollen die teilnehmenden Gastwirte nach eigenen Angaben einmal mehr in der Öffentlichkeit darstellen, welche Ausgeh-Vielfalt die Oberstadt bietet. Sechs Bands spielen an dem Abend für vielerlei Geschmäcker – mit dem einmal erworbenen Bändchen gibt es Eintritt in alle Kneipen.

In der Neuen Heimat spielt das Duo Whiskerlad. Paddy Gee und Marc Hoper wollen authentische, traditionelle irische und schottische Pubmusic präsentieren. Bei Dahlmann soll es eine 90er-Jahre Party-Show mit Captain Dance geben. Versprochen werden die beliebtesten Hits der 90er-Jahre, zum Beispiel von Ace of Base oder 2 Unlimited. Bewährte Acoustic-Power-Music wollen die C.A.T. Lucky Frogs in der Altdeutschen Bierstube bieten, während im Eigenart die Band Five Minutes Left mit ihrer Vintage-Rockshow für Partystimmung sorgen will. Versprochen werden rockige Partykracher von AC/DC über Lenny Kravitz bis ZZ Top.

Im Lønneberga soll das Motto „Singer/Songwriter goes Rock & Blues“ heißen, wenn Dimi on the Rocks dort spielt. „Kultigen Acoustic-Sound“ kündigt das Duo Dos Hombres für den Reidemeister an.

Der Tanz in den Mai beginnt am 30. April um 21 Uhr – Einlass ist ab 20 Uhr. Im Vorverkauf gibt es Tickets, die am Veranstaltungstag gegen Festival-Bändchen eingetauscht werden, für 10 Euro plus Gebühr unter anderem im LN-Ticket-Shop, an der Kunden-Information im Stern-Center und in den teilnehmenden Gaststätten. An der Abendkasse kostet das Bändchen 13 Euro.