Große Thekentour in Lüdenscheid: Diese 30 Kneipen machen mit

Lüdenscheid – 30 Kneipen, Musik, knallige Ketten und diverse Aktionen – die Thekentour geht am Samstag, 25. Mai, in die siebte Runde.

Den Auftakt organisiert der Verein Onkel Willi und Söhne als Veranstalter selbst: Los geht es um 18 Uhr im Rosengarten, wo DJ Noah und Friends auflegen werden. „Und die Tour an sich beginnt mit den Öffnungszeiten der Kneipen“, sagt Matthias Czech (Willi & Söhne).

Das Fest im Rosengarten wird in diesem Jahr nur bis 22 Uhr stattfinden, damit vor allem die Kneipen und After-Show-Partys in der Stadt besucht werden.

Ketten sammeln und freien Eintritt erhalten

Wer freien Eintritt für eine der After-Show-Veranstaltungen im AJZ, bei Dahlmann oder im Saitensprung ergattern möchte, hat auch in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, die Thekentour-Ketten zu sammeln: Mit zehn Ketten gibt‘s den Eintritt kostenfrei.

Gesammelt werden können sie durch verschiedene Aktionen am Abend in den Kneipen der Thekentour. Ketten gibt‘s dort etwa für eine Lokalrunde, fürs Erzählen eines Witzes, Putzen, sportliche Aktionen oder das Ordern des Specials des Abends.

VIB-Tickets für Bautz-Festival gewinnen

Und: In diesem Jahr gibt es ein Gewinnspiel. Die Lüdenscheider Stadtmarketing GmbH unterstützt den Verein organisatorisch bei der Thekentour, und gemeinsam verlosen sie zwei VIB-Tickets für das Bautz-Festival Ende August im Nattenberg-Stadion – der Gesamtwert beträgt mehr als 400 Euro.

Gewinnen soll das beste Foto: Einfach am Thekentour-Abend ein Selfie in der Lieblingskneipe knipsen, auf Facebook oder Instagram hochladen und @williundsoehne verlinken, oder es per E-Mail an post@williundsoehne.de senden.

Die Theken

Mitmachen werden am Samstag die „Theke“ im Rosengarten, AJZ, Alibi, Altdeutsche Bierstube, Asia Markt Kiosk, Bei Anna, Bier Projekt, Budde, Dahlmann, Dampflok, Diamonds, Die 2, Extrablatt, Graf‘s Galerie, Gyrosliebe, Kornkammer, Labyrinth, L ‘Aperitivo, Lönneberga, Maxim, Onkel Willi, Panoptikum, Saitensprung, Samtkragen, Soho, Spiess, Times, Willi 25, Zum Schwejk, Zur Platten Bulette.

