Knax-Party am Samstag mit neuen Bechern

+ © Görlitzer Für Samstag sind alle Kinder ins „Abenteuerland“ der Knax-Party eingeladen. Die rund 140 Helfer wurden in der Personalkantine der Sparkasse auf ihre Aufgaben vorbereitet. © Görlitzer

Lüdenscheid - Mit einem Ausflug ins „Abenteuerland“ können Kinder ihre Ferien beginnen: So heißt in diesem Jahr das Motto der Knax-Party, zu der die Sparkasse Lüdenscheid für Samstag von 13 bis 18 Uhr ins Nattenberg-Stadion einlädt. Am Montag wurden die rund 140 freiwilligen Helfer in ihre Aufgaben eingewiesen. In der Cafeteria der Sparkasse erläuterte Kai Pritschow den zeitlichen Ablauf und die einzelnen Aufgaben beziehungsweise Stationen, an denen die Helfer zum Einsatz kommen.