Knax-Party mit neuen Bechern

Lüdenscheid - Mit einem Ausflug ins „Abenteuerland“ können Kinder ihre Ferien beginnen: So heißt in diesem Jahr das Motto der Knax-Party, zu der die Sparkasse Lüdenscheid für Samstag von 13 bis 18 Uhr ins Nattenberg-Stadion einlädt.

Am Montag wurden die rund 140 freiwilligen Helfer in ihre Aufgaben eingewiesen. In der Cafeteria der Sparkasse erläuterte Kai Pritschow den zeitlichen Ablauf und die einzelnen Aufgaben beziehungsweise Stationen, an denen die Helfer zum Einsatz kommen.

Dabei wies er auf eine Neuerung hin: Erstmals müssen in diesem Jahr Becher für Getränke gekauft werden. Sie kosten drei Wertmarken (eine Wertmarke entspricht 0,50 Euro).

Damit will die Sparkasse zum einen Müll vermeiden und zum anderen das Verletzungsrisiko reduzieren, wenn Becher achtlos weggeworfen und zertreten werden.

Der besondere Clou: Die neuen Becher haben ein Motiv passend zur Knax-Party. Jedes Jahr soll es ein neues Bild geben, so dass die Knax-Becher zum richtigen Sammler-Objekt werden können.

Wer einmal einen Becher gekauft hat, kann diesen während der Veranstaltung beim Getränkekauf gegen einen sauberen eintauschen. Geld zurück gibt es aber nicht.