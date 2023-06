Urlaubsgefühle am Nattenberg: Knax-Party mit Sonne, Strand und mehr

Von: Monika Salzmann

Das Nattenberg-Stadion verwandelt sich in einen riesigen Spielplatz mit vielen Spiel- und Spaßangeboten. © Jakob Salzmann

Das gute Wetter ist bestellt und das Programm steht: Die Knax-Sommerparty im Lüdenscheider Nattenberg-Stadion kann kommen. Rechtzeitig vor den Sommerferien stimmt das große Sommerfest der Sparkasse an Volme und Ruhr sowie der Kinder- und Jugendförderung der Stadt an diesem Samstag, 17. Juni, auf „Sonne, Strand und mehr“ ein. In der Zeit von 13 bis 18 Uhr verwandelt sich das Stadion in einen riesigen Spielplatz mit vielen Spiel- und Spaßangeboten.

Lüdenscheid – Was genau geplant ist, stellten Kai Pritschow von der Sparkasse und Jessica Schmidt von der Stadt, die federführend für die Organisation der 27. Knax-Party verantwortlich zeichnen, am Montag vor.

Wer auf der Riesen-Wasserrutsche mitmachen möchte, sollte nicht vergessen, Badezeug und Handtücher mitzubringen. Auch sonst sind viele Attraktionen auf Wasser, Sonne und Strand abgestimmt. Unter anderem laden eine Palmen-Hindernisbahn, ein großes Piratenschiff, ein Surf-Simulator und eine verspielte Mini-Krake zu Spiel und Spaß ein.

Für die ganz Kleinen baut der Kinderschutzbund auf seinem Kleinkinder-Spielplatz sein buntes Allerlei auf. Freuen dürfen sich die Jungen und Mädchen zudem auf den beliebten Spiele-Parcours des Gertrud-Bäumer-Berufskollegs und einen Kreativ-Bereich, in dem es nach dem Herumtoben und Herumtollen etwas ruhiger zugeht. Auch das Spielmobil ist wie gewohnt vor Ort.

Ersthelfer erhielten im Theater in der Sparkasse eine Einweisung in die Abläufe der Knax-Party. Am Samstag steigt die 27. Auflage des großen Sommerfests im Nattenberg-Stadion. © Salzmann, Jakob

Auf der Bühne begrüßt Clown Lino um 13.15 Uhr alle großen und kleinen Besucher. Den ganzen Nachmittag über erfreut ein buntes, abwechslungsreiches Bühnenprogramm Jung und Alt.

Den Auftakt macht die Tanzschule S ab 13.30 Uhr mit Tänzen zum Mitmachen. Gleich zweimal – um 14.30 Uhr und 15.45 Uhr – stellt der LTV 1861 seinen Mädchenfußball vor.

Die Preise bleiben stabil.

Um die Verschmutzung der Meere geht es im Theaterstück „Motte will Meer“, mit dem sich das Achja!-Theater ab 14.45 Uhr in den Knax-Party-Nachmittag einbringt. Kinder-Rockmusik hat die „Pia-Nino-Band“, die vor Jahren schon einmal zu Gast im Nattenberg-Stadion war, im Gepäck. Ab 16 Uhr rockt die Band mit den Kids. Preisverleihungen gibt es ab 17.15 Uhr. Wer sich stärken möchte, hat zwischen Würstchen, Eis, Kaffee, Kuchen und anderen Köstlichkeiten die Qual der Wahl. „Die Preise bleiben stabil“, verspricht Kai Pritschow.

Als Überraschung hält die Sparkasse auf ihrem Instagram-Account ab Mittwoch noch ein kleines Gewinnspiel für die Knax-Besucher bereit.