Knapper Straße vollgesperrt: Was Autofahrer und Anlieger wissen müssen!

Lüdenscheid - Ab dem heutigen Montag wird die Knapper Straße in zwei Bauabschnitten vollgesperrt. Umleitungen werden eingerichtet. Was Autofahrer und Anlieger jetzt wissen müssen.

Die Stadt versucht, die Einschränkungen für Anwohner, Händler, Gastronomen und Ärzte so gering wie möglich zu halten. Während der Vollsperrung gibt es Sonderrechte für den Lieferverkehr und ambulante mobile Dienste, die den Rathausplatz befahren dürfen.

+ Autofahrer auf der Augustastraße. © Nougrigat

Anwohner können zudem mit dem

Schreiben der Baufirma kostenfrei die öffentlichen Parkplätze nutzen

. Auch für Feuerwehr und Rettungsdienst ist die vollgesperrte Knapper Straße befahrbar.

Dennoch ist für die meisten Autofahrer mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. Von heute bis Donnerstag, 22. bis 25. Juli, wird zunächst der Teilabschnitt der Knapper Straße zwischen der Augustastraße (in Höhe des Netto-Marktes) und der Martin-Niemöller-Straße saniert. Auch Börsen- und Karlstraße sind dann nicht befahrbar.

+ Umleitung, 1. Bauabschnitt © Stadt Lüdenscheid Die Umleitung führt Autofahrer von der Augustastraße nach links auf die Knapper Straße und von dort über die Lösenbacher Straße oder Herderstraße. Wer von der Heedfelder Straße in Richtung City unterwegs ist, kann die Knapper Straße bis zur Lösenbacher Straße befahren.

Die Arbeiten am zweiten Teilstück der Knapper Straße erfolgen vom 26. Juli bis 5. August. Währenddessen ist die Einfahrt in die Knapper Straße in Höhe der Christuskirche und bis auf Höhe des Netto-Marktes – also zwischen Lessing- und Augustastraße – nicht möglich.

+ Umleitung, 2. Bauabschnitt © Stadt Lüdenscheid Autofahrer, die von der Augustastraße kommen, können wie gewohnt nach rechts auf die Knapper Straße abbiegen. Albrecht-, Herder- und Lösenbacher Straße werden dann zu Sackgassen.

