Polizei sichert Spuren in Vereinsheim

Lüdenscheid - Unbekannte Täter haben es in der Nacht zu Donnerstag auf einen Spielautomaten in einem Vereinsheim an der Knapper Straße in Lüdenscheid abgesehen. Die Polizei sicherte Spuren.