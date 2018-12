Knapper Schule als weihnachtlicher Blickfang

Lüdenscheid - Dass sich die Fassade der Knapper Grundschule zur Weihnachtszeit in einen überdimensionalen Adventskalender verwandelt, ist längst Tradition. Und auch in diesem Jahr müssen Anwohner und Passanten nicht auf den spektakulären Anblick verzichten.

Schüler und Lehrer haben in den vergangenen Wochen die Vorderfront der Lehrstätte erneut mit 24 Fensterbildern dekoriert. Jeden Tag leuchtet bei Einbruch der Dunkelheit nun jeweils ein Fenster mehr auf – bis das Gebäude schließlich an Heiligabend in vollem Glanz erstrahlt.

Für die Lüdenscheider Nachrichten wurde der Adventskalender schon einmal vorab zum Leuchten gebracht.