Warnstreiks der IG Metall in drei Lüdenscheider Betrieben

Lüdenscheid - Trillerpfeifen, Wecker, Warnstreik-Westen, Kappen, Transparente und Fahnen – bestens ausgerüstet versammelten sich am Dienstagmittag rund 350 Metaller vor den Toren der Firma Kostal an der Bellmerei, um den Forderungen ihrer Gewerkschaft Nachdruck zu verleihen.

Im Tarifkonflikt der Metall- und Elektroindustrie traf die angekündigte Ausweitung der Warnstreiks am Dienstag auch Lüdenscheider Betriebe. Nicht nur bei Kostal stand die Produktion kurzzeitig still.

Auch bei Platestahl in Brüninghausen, wo die Schmiede nach Angaben von Gudrun Gerhardt, Erste Bevollmächtigte der IG Metall im Märkischen Kreis, komplett still stand, als auch bei Busch-Jaeger-Elektro am Freisenberg wirkte sich der einstündige Warnstreik auf den laufenden Betrieb aus.

Bei Kostal waren mit dem Bus auch Gewerkschaftsmitlieder vom Timberg, dem Sitz der Kostal-Kontakt-Systeme, zur Bellmerei gebracht worden. „Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz“, sagte Gerhardt.

An allen drei Werken beteiligten sich nach ihren Angaben knapp 600 Beschäftigte an den einstündigen Warnstreiks. Eigentlich sei es Aufgabe des Gesetzgebers, Probleme, die sich aus der Reduzierung der Arbeitszeit, verbunden mit der Pflege für Angehörige oder der Erziehung der Kinder, zu lösen.

Warnstreik-Kundgebung der IG Metall Zur Fotostrecke

Dabei spiele auch die Rückkehr von einer Teilzeit- in eine Vollzeitstelle eine wichtige Rolle. „Das ist eine gesellschaftliche Aufgabe, der wir uns gerne stellen. Das haben wir zum Beispiel ja schon bei der Lohnfortzahlung bewiesen. Wie bei diesem Thema nehmen wir auch jetzt wieder eine Vorreiterrolle ein“, betonte sie.

Sechs Prozent mehr Lohn fordert die IG Metall ebenfalls, denn die Betriebe verdienten gut zurzeit – ein Verdienst, der im Wesentlichen durch die Beschäftigten erarbeitet werde, begründen die Gewerkschafter.

Bernd Schildknecht, Kreisvorsitzender des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB), erklärte: „Gute Tarife fallen nicht vom Himmel. Man muss sie sich holen und erkämpfen.“

Rainer Schmolke, langjähriger Betriebsrat bei Kostal, sowie sein Nachfolger Uwe Beckmerhagen unterstrichen die Gewerkschaftforderungen. Schmolke ist auch Mitglied der Tarifkommission der IG Metall für den Bereich NRW.

Das Schlusswort hatte gestern Manuel Bunge, Auszubildendenvertreter bei Kostal und in der Ortsjugend der IG Metall aktiv. Er forderte zwei freie Tage für die Auszubildenden vor ihren Abschlussprüfungen.