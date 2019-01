Knall schreckt Kneipengäste auf: Als sie nachschauen, zögern sie keine Sekunde

Lüdenscheid - Sie saßen gemütlich in der Gaststätte zusammen, als sie plötzlich einen lauten Knall hörten. Sie schauten nach und entdeckten einen Mann. Dann ging es Schlag auf Schlag.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Vorfall am frühen Samstagmorgen kurz nach 2 Uhr in der Worthstraße. Drei Männer saßen in der dortigen Kneipe, als sie plötzlich hochschreckten. Was war das für ein Knall?

Als sich die drei Gäste nach draußen begaben, sahen sie direkt am Eingang der Gaststätte eine männliche Person "flüchten". Zwei der Männer versuchten den Unbekannten aufzuhalten.

Sie hielten ihn fest, doch der Mann trat um sich, konnte sich befreien und flüchtete weiter fußläufig in Richtung Honseler Straße, sagt die Polizei.

Auf seiner Flucht verlor er fünf verschlossene Wasserflaschen. Hatte er sie etwa gestohlen?

Erst danach bemerkten die Männer, dass der unbekannte Täter offenbar mittels eines Gullydeckels die Schaufensterscheibe des Netto-Discounters schräg gegenüber der Gaststätte eingeschlagen hatte.

Eine Nahbereichsfahndung der alarmierten Polizei verlief negativ. Ob der Täter neben den Wasserflaschen weitere Gegenstände entwendet hatte, kann zur Zeit noch nicht gesagt werden.

Die Zeugen beschreiben den Täter wie folgt: Ca. 1,80 bis 1,85 Meter, ca. 25 Jahre alt, normale Statur, heller Hauttyp, schwarzer Trainingsanzug mit grüner Aufschrift, Kapuze über dem Kopf, schwarze Handschuhe.

Hinweise erbittet die Polizei unter 02351/90990.