Mit 106 km/h geblitzt: Das kommt jetzt auf den Raser aus Lüdenscheid zu

Lüdenscheid - Der oder die Fahrerin eines BMW mit MK-Kennzeichen muss sich nach einem "Temporausch" von Mittwochabend in Lüdenscheid auf unerfreuliche Post einstellen. Und auf mehrere Wochen ohne Führerschein...

Wie die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mitteilte, überprüften Beamte am Mittwochabend im Zeitfenster von 19 bis 20.15 Uhr die Geschwindigkeit de Verkehrsteilnehmer an der Lennestraße in Lüdenscheid.

Insgesamt 318 Fahrzeuge wurden während der 75 Minuten gemessen, davon waren insgesamt 17 zu schnell. Während 15 für Tempoverstöße im "normalen" Bereich lediglich ein Verwarngeld zahlen müssen, erwartet deren zwei eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Der traurige Spitzenreiter durchfuhr die Kontrollstelle, an der 50 km/h erlaubt sind, sage und schreibe mit 106 km/h - also mehr als doppelt so schnell wie erlaubt.

Die Quittung fällt laut Polizei saftig aus: zwei Monate Fahrverbot, zwei Punkte im Fahreignungsregister in Flensburg und 280 Euro Bußgeld....