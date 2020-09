Klinikum: Zwei Mitarbeiterinnen mit Corona infiziert - Massen-Test beim Personal

Am Klinikum Lüdenscheid wurden am Freitag zwei Corona-Fälle bekannt.

Neuer Corona-Fall am Klinikum Lüdenscheid. Nachdem zwei Mitarbeiterinnen positiv getestet worden waren, bittet das Krankenhaus zum Massen-Test.

Zwei Mitarbeiterinnen am Klinikum Lüdenscheid sind am zurück liegenden Freitag positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Das teilte der Betreiber, die Märkischen Kliniken, am Montagmittag mit. Wo sich die beiden Mitarbeiterinnen genau infiziert haben, ist derzeit noch unklar - derzeit gebe es keine Anhaltspunkte, dass die Infektion im beruflichen Umfeld stattgefunden hat, so die Märkischen Kliniken.

Nach bisherigen Erkenntnissen geht man im Klinikum davon aus, dass eine Mitarbeiterin sich im Urlaub infiziert hat. Bei der zweiten ist eine Infektion im privaten Umfeld wahrscheinlich, sagte am Montag eine Klinikumsprecherin auf Anfrage. Bei beiden Mitarbeiterinnen war ein erster Corona-Test negativ. Als Symptome auftraten, wurden die Frauen erneut getestet. Diesmal mit einem positiven Ergebnis.

Die Infektionsketten werden nach Klinikangaben derzeit durch das Gesundheitsamt nachvollzogen. "Um keinerlei Risiken einzugehen, haben die Märkischen Kliniken deshalb bis zum Sonntag vorsorglich 200 Klinik-Mitarbeiter des ärztlichen und pflegerischen Dienstes abgestrichen", heißt es in der Mitteilung.

Darüber hinaus wurden sechs Mitarbeiter, die mit den beiden positiv Getesteten in Kontakt standen, noch am Freitag sofort in die häusliche Quarantäne geschickt. Patienten sind nach ersten Informationen nicht unter den Kontaktpersonen und wurden auch nicht abgestrichen.

Die Testergebnisse der Mitarbeiter sind nach den Worten des Vorsitzenden der Geschäftsführer Dr. Thorsten Kehe, bisher bei allen negativ. "Wir gehen aber auf Nummer sicher", betonte Dr. Kehe. Deshalb werden in dieser Woche zwei weitere Testungen bei allen betroffenen Beschäftigten durchgeführt. Mit den Resultaten wird im Laufe des kommenden Mittwochs sowie am Freitag, jeweils am späten Nachmittag gerechnet.

Gesundheitsamt: Kein Aufnahmestopp im Klinikum Lüdenscheid

Nach Entscheidung des Gesundheitsamtes des Märkischen Kreises kann das medizinische Personal des Klinikums Lüdenscheid weiterarbeiten, da beide positiv Getesteten während des gesamten Dienstes die vorgeschriebene Schutzausrüstung trugen und die Hygiene-Vorgaben des Robert-Koch-Institutes voll umfänglich eingehalten wurden.

Dadurch ist nach Auffassung des Gesundheitsamtes eine echte Barriere gegenüber den Patienten geschaffen worden. Einen Aufnahmestopp gibt es deshalb nicht. Mitarbeiter mit nachgewiesener Corona-Infektion werden gemäß den Richtlinien des Robert-Koch-Institutes zudem sofort isoliert und alle Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt nachvollzogen.