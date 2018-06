Klinikum wirbt für Organspendeausweis

Lüdenscheid. Die wenigsten wissen, dass ein Organspenderausweis auch dann nützlich sein kann, wenn man kein oder nur ein bestimmtes Organ spenden möchte. Denn selbst das kann man in dem Dokument ankreuzen und im Zweifelsfall seinen Angehörigen eine schwere Entscheidung abnehmen.

Dr. Michael Klein, Direktor der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Spezielle Unfallchirurgie, liegt die Aufklärung rund um das Thema Organspende sehr am Herzen. Wann immer es geht, wirbt er für den Ausweis, der Leben retten kann, denn zur Zeit stehen rund 14 000 Menschen, die auf ein Organ warten, nur etwas 800 Spender bundesweit zur Verfügung.

Vor allem einer Angst möchte der erfahrene Unfallchirurg gerne entgegentreten: „Niemandem werden vorschnell Organe entnommen“. Nur Menschen, die hirntot sind, dürfen überhaupt Organe entnommen werden. „Vorher muss der Hirntod durch einen Internisten mit intensivmedizinischer Qualifikation diagnostiziert worden sein. Aber noch ein zweiter Arzt muss die Diagnose bestätigen.“

Enger Spender-Kreis

Dies kann beispielsweise auch von den Teams der Deutschen Stiftung für Organspende, kurz DSO, übernommen werden, die vor einer Entnahme die Diagnose nochmals prüfen. Da auch Menschen ausscheiden, die bestimmte Infektionserkrankungen haben, engt sich der Kreis der Organspender immer weiter ein.

Jedes Jahr wird am Klinikum Lüdenscheid durchschnittlich bei einem Patienten eine Organentnahme durchgeführt. Meist handelt es sich bei den Spendern um Unfallopfer, die ein schweres Schädel-Hirn-Trauma nicht überleben. „Das kommt bei uns aber sehr selten vor“, so Dr. Klein, der seit elf Monaten die Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Spezielle Unfallchirurgie am Klinikum Lüdenscheid leitet. Und falls doch, so werden in der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie zunächst in enger Abstimmung mit der Anästhesie die Möglichkeiten genau geprüft. Erst dann sucht ein Arzt das Gespräch mit den Angehörigen und fragt nach einem Organspenderausweis, um möglichst den Willen des Patienten zu erfahren.

Da nur 15 Prozent aller infrage kommenden Patienten über einen solchen Ausweis verfügen, müssen in den allermeisten Fällen die Hinterbliebenen die Entscheidung treffen. „Das ist eine große persönliche Belastung“, weiß Dr. Klein. Dies kann auch Dr. Klaus Kalb als zuständiger Transplantationsbeauftragter des Klinikums bestätigen. „Angehörige sind darauf nicht vorbereitet und mit dieser Situation meistens überfordert.“ Hinzu kommt, dass ab dem Zeitpunkt des Hirntodes schnell entschieden und gehandelt werden muss.

DSO-Team vor Ort

Falls sich Angehörige für eine Transplantation aussprechen, informiert das Krankenhaus umgehend die Deutsche Stiftung für Organtransplantation (DSO). Meistens kann ein Organ von den Teams der DSO im Krankenhaus vor Ort entnommen werden. In wenigen Fällen, insbesondere wenn mehrere Organe gespendet werden können oder es sich um eine schwierige Transplantation handelt, werden die Patienten in ein Transplantationszentrum verlegt, zum Beispiel nach Essen, Köln oder Düsseldorf.

Übrigens: Die Angehörigen erhalten nachher anonymisiert eine Information darüber, wem das Organ transplantiert wurde und auch, ob die Transplantation erfolgreich verlaufen ist. „Ich wünsche mir sehr, dass künftig wieder mehr Menschen einen Organspenderausweis bei sich tragen, denn damit können sie ihren Willen eindeutig ausdrücken“, betont Dr. Michael Klein. Er selbst denkt auch intensiv darüber nach, wie er über die persönliche Beratung hinaus noch mehr Menschen auf dieses wichtige Thema aufmerksam machen kann.