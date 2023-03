Klinikum und mehr: Gesundheitsfirmen sollen zum echten Konzern werden

Von: Jan Schmitz

Krankenhäuser, Kliniken, Reha, Dienstleister und Altenheim: Heimische Gesundheitsunternehmen sollen künftig als Konzern geführt werden.

Lüdenscheid/Werdohl – Um für die Herausforderungen im Gesundheitssektor gewappnet zu sein, will der Märkische Kreis seine Gesundheitsunternehmen vollständig unter das Dach der bereits vor einigen Jahren gegründeten Märkischen Gesundheitsholding bringen. Die Holding wird dann künftig wie ein Konzern aus einem Guss geführt, das historisch gewachsene Firmengeflecht entwirrt werden. So der Plan.

Nach Informationen unserer Zeitung sollen für diesen Schritt die Anteile externer Gesellschafter in den einzelnen Tochtergesellschaften von der kreiseigenen Holding übernommen werden. Dem Vernehmen nach sind die Verhandlungen weit fortgeschritten, in weiten Teilen wurde Einigung erzielt. Für den nicht-öffentlichen Teil des Kreisausschusses am 16. März und im Kreistag am 23. März hat Landrat Marco Voge eine erste Entscheidungsvorlage vorgelegt. Auf Anfrage hält sich der Märkische Kreis zu Einzelheiten jedoch bedeckt, verweist auf die Beratungen im politischen Raum.



Kreissprecher Alexander Bange bestätigt allerdings grundsätzlich entsprechende Pläne des Märkischen Kreises: „Im Sinne der Verfolgung einer Gesamtunternehmensstrategie ist es in der Regel sinnvoll eine Gesamtsteuerung einzelner Konzernbestandteile über eine gebündelte Entscheidungsstruktur durchzuführen. Dies beinhaltet sowohl die Steuerungs- und Kontrollfunktion über einen gemeinsamen Aufsichtsrat als auch die Managementfunktion über eine Gesamtgeschäftsführung.“ Wie berichtet, wurde der Vertrag mit Geschäftsführer Dr. Thorsten Kehe kurz vor Weihnachten vorzeitig um fünf Jahre verlängert. Er soll die Neustrukturierung der Holding operativ vorantreiben. Von den bislang elf Aufsichtsräten im bestehenden Gesundheitsverbund soll am Ende nur noch einer übrig bleiben – der Aufsichtsrat in der Holding.

Ziel einer Gesamtsteuerung seien dabei, so schreibt es der Kreis, „im Wesentlichen eine optimale Ausrichtung einzelner Unternehmensbestandteile, um Ziele des Gesamtunternehmens zu verfolgen und jeden Unternehmensbestandteil möglichst optimal auf diese Zielerreichung auszurichten. Außerdem sollen in der Aufgabenerfüllung und im Overhead Synergien gehoben werden. Die Qualität der Leistungserbringung im Rahmen der Gesundheitsversorgung für die Bürgerinnen und Bürger im Märkischen Kreis steht hierbei im Mittelpunkt.“



Übersetzt bedeutet das, dass die Holding mit allen Tochtergesellschaften Gewinnabführungsverträge schließt (was bislang nicht der Fall ist), perspektivisch lukrative Bereiche stärkt und defizitäre Bereiche neu aufstellt oder ganz einstellt. Dies betrifft – wie zu erfahren war – nicht die Bereiche der Daseinsvorsorge. Dazu gehören beispielsweise die Geburtshilfe, Kinderklinik oder die Intensivstation, die die Märkischen Kliniken als Maximalversorger verpflichtend vorhalten müssen. Welche Bereiche oder Abteilungen im Zuge des Umbaus der Holdingstruktur erhalten oder geschlossen werden, dazu heißt es aus dem Kreishaus: „Entscheidungen hierzu gibt es noch nicht. Sie sind vielmehr Bestandteil eines zukünftigen politischen Beratungsprozesses.“ Bange betont: „Für Patienten und Kunden soll sich nichts ändern. Ziel ist es, weiterhin ein gutes Angebot in der Gesundheitsversorgung der Bürgerinnen und Bürger im Märkischen Kreis anzubieten.“



Die Märkische Gesundheitsholding Die mit der Märkischen Gesundheitsholding verbundenen Unternehmen und die weiteren Gesellschafter, Stand November 2022. Einziger Kommandist der Märkischen Gesundheitsholding ist der Märkische Kreis (100 Prozent).

Märkische Catering GmbH 100 Prozent

Märkische Dialysezentren GmbH 100 Prozent

Märk. Gesundheitsholding Verwaltungs GmbH 100 Prozent

Märkische Kliniken GmbH 74,09 Prozent

(Märk. Kommunale Wirtschafts GmbH 25,91 Prozent)

Märkische Reha-Kliniken GmbH 58 Prozent

(Sporthilfe NRW 40 Prozent, Agaplesion Ev.

Krankenhaus Bethanien 2 Prozent)

Märkische Seniorenzentren GmbH 99,03 Prozent

(Stadt Werdohl 0,97 Prozent)

WIDI Energie Lüdenscheid 75 Prozent

(15 Prozent Sporthilfe NRW)

WIDI Gebäudeservice GmbH 100 Prozent

WIDI Wirtschaftsdienste Hellersen GmbH 72,15 Prozent

(Sporthilfe NRW 18,75 Prozent, Märkischer Kreis 3,14 Prozent, Paracelsus Klinik Hemer GmbH 1,27 Prozent, Ev. Perthes Stiftung 1,57 Prozent, Seniorenwohnheim Weststraße GmbH 0,63 Prozent, Krankenhaus Wermelskirchen 1,27 Prozent, Karl Wessel Verwaltungsgesellschaft mbH 1,22 Prozent).

Quelle: Jahresabschluss 2021, bekannt gemacht im Bundesanzeiger am 28. November 2022

Zwei Beispiele aus der jüngeren Vergangenheit zeigten den Verantwortlichen beim Märkischen Kreis den Handlungsbedarf auf. Die in Schieflage geratene Tochterfirma Wirtschaftsdienste Hellersen (Widi) musste – wie berichtet – durch eine millionenschwere Kreditlinie des Kreises vor der Insolvenz gerettet werden, weil eine konzerninterne Verrechnung mit Überschüssen anderer Töchter nicht möglich war. Da der Aufwand für die Aufrechterhaltung der Maximalversorgung insbesondere in den Corona-Jahren die Märkischen Kliniken an den Rand ihrer Leistungsfähigkeit gebracht haben, sprang der Märkische Kreis zudem mit einer Bürgschaft in Höhe von inzwischen 30 Millionen Euro ein. Fachkräftemangel, nicht zuletzt bedingt durch die A45-Sperrung, demographischer Wandel sowie die unzureichende Finanzierung durch die Krankenkassen setzen die Kliniken zusätzlich unter Druck.

Bislang ist die Märkische Gesundheitsholding GmbH & Co. KG eher eine gesellschaftliche Klammer für die verschiedenen Töchter, künftig soll sie selbst als Akteur auftreten. Ein Weg, den externe Gesellschafter nicht mitgehen können. Daher soll nun die Trennung erfolgen. Dabei ist viel zu entwirren. So gibt es bei der Widi eine ganze Reihe von Gesellschaftern, weil dort historisch bedingt große Kunden Gesellschafter wurden. Größter Anteilseigner bei mehreren Klinik-Töchtern ist die Sporthilfe NRW, Träger der benachbarten Sportklinik Hellersen. Nach Informationen unserer Zeitung besteht eine grundsätzliche Einigung mit der Sporthilfe NRW über die Abgabe von Anteilen.

Noch aber ist nichts fix: Die mögliche Anpassung der Struktur in der Gesundheitsholding würde derzeit unter anderem unter rechtlichen Aspekten noch geprüft, heißt es aus dem Kreishaus. Dabei arbeitet der Kreis eng mit Gesellschaftsrechtlern und Wirtschaftsprüfungsunternehmen zusammen. Ziel ist es, den Umbau in der Holdingstruktur bis zum Sommer abzuschließen.