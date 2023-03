Klinikum Lüdenscheid: Tee-Dieb stellt Polizei und Mitarbeiter vor ein Rätsel

Von: Jan Schmitz

Ein Tee-Dieb im Klinikum Lüdenscheid stellt Polizei und Mitarbeiter vor ein Rätsel. Der Verdacht: Der Unbekannte suchte eigentlich etwas anderes.

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der merkwürdige Vorfall am Montagabend auf einer Station im Klinikum Lüdenscheid. Gegen 19.30 Uhr machte eine Mitarbeiterin eine verdächtige Beobachtung. Demnach machte sich ein circa 1,80 Meter großer Mann mit kurzem, blonden Haar an einem auf dem Flur stehenden Medikamentenwagen zu schaffen. Anschließend griff er von einem anderen Wagen eine Teekanne und verstaute sie in einem mitgeführten Müllbeutel. Die Mitarbeiterin rief eine weitere Kollegin hinzu und berichtete von dem beobachteten Diebstahl.

Diese Mitarbeiterin lief dem Unbekannten hinterher und sprach ihn auf den Diebstahl an. Der Mann entfernte sich daraufhin schnellen Schrittes in Richtung Parkplatz, wie die Polizei berichtete. Die Klinikum-Mitarbeiter informierten die Polizei. Die eingesetzten Beamten trafen den Mann aber nicht mehr vor Ort an.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Unbekannten geben können. Dazu hat sie auch eine Beschreibung des Tatverdächtigen veröffentlicht. Demnach ist der mutmaßliche Dieb circa 30 bis 40 Jahre alt und war mit einer orangenen Jacke und einer Jeanshose bekleidet. Hinweise werden erbeten an die Polizeiwache Lüdenscheid unter Tel. 02351/90990.

Ob der Mann in einem unbeobachteten Moment auch Medikamente aus dem Medikamentenwagen oder anderswo im Klinikum erbeutete, steht nach Angaben der Polizei nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen Diebstahls gegen unbekannt.

Auch bei einem weiteren Vorfall in Lüdenscheid laufen die Ermittlungen. Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwoch und Montag gewaltsam über eine Tür Zutritt zu einer Kfz-Halle an der Heedfelder Landstraße. Nach aktuellem Kenntnisstand machten die Täter allerdings im Inneren keine Beute. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Auch hier hofft die Polizei auf Hinweise von Zeugen.