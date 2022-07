Klinikum Lüdenscheid: Regina Klute ist Patientenfürsprecherin

Regina Klute ist neue ehrenamtliche Patientenfürsprecherin im Klinikum Lüdenscheid. © Klinikum Lüdenscheid

Regina Klute ist die neue ehrenamtliche Patientenfürsprecherin im Klinikum Lüdenscheid. Das teilten die Märkischen Kliniken mit. Als sie angesprochen wurde, brauchte die 63-jährige Lüdenscheiderin nicht lange zu überlegen. „Für mich stand schnell fest: Diese Herausforderung nehme ich sehr gern an.“

Dr. Thorsten Kehe, Vorsitzender der Geschäftsführung der Märkische Kliniken GmbH, wünschte Regina Klute einen guten Start: „Wir sind sehr froh darüber, dass sich Frau Klute dazu entschieden hat, diese für unser Haus wichtige Aufgabe zu übernehmen. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.“Regina Klute hat 44 Jahre als Krankenschwester gearbeitet. 25 Jahre davon war sie im Klinikum Lüdenscheid tätig und hatte verschiedene Stationsleitungen inne.

Ich habe in meinem Beruf natürlich sehr viel mit Patientinnen und Patienten zu tun gehabt. Dieses daraus gewonnene Wissen wird mir meine zukünftige Rolle als Patientenfürsprecherin doch sehr erleichtern.

Zuletzt verrichtete sie ihren Dienst auf der psychosomatischen Station. Durch ihre jahrelange Tätigkeit kennt die neue Patientenfürsprecherin das Klinikum wie ihre Westentasche. „Ich habe in meinem Beruf natürlich sehr viel mit Patientinnen und Patienten zu tun gehabt. Dieses daraus gewonnene Wissen wird mir meine zukünftige Rolle als Patientenfürsprecherin doch sehr erleichtern“, wird Klute zitiert.



Patienten im Krankenhaus informieren

Was eine Patientenfürsprecherin macht? Regina Klute: „Ich informiere die Patienten im Krankenhaus, bin Ansprechpartnerin zwischen Patient und Klinikum, stärke Patienten in der Wahrnehmung ihrer Rechte und leiste dabei Unterstützungsarbeit. Darüber hinaus möchte ich in Konfliktsituationen, bei Mängeln oder Problemen zwischen Patienten, Angehörigen und Mitarbeitern des Klinikums vermitteln. Zu meinen Aufgaben gehört es auch, Wünsche, Anregungen und Verbesserungsvorschläge, aber auch Lob und Anerkennung entgegenzunehmen und weiterzugeben.“



Die Patientenfürsprecherin ist im Klinikum ab sofort mittwochs von 14 bis 16 Uhr im Haupthaus, Raum E 701.1, persönlich vor Ort und steht für Gespräche gern zur Verfügung. Telefonisch ist sie in der genannten Zeit unter Tel. 02 35 1 / 46 22 63 erreichbar.