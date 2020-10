Im Klinikum: Mann randaliert in Notaufnahme - Personal weiß sich zu wehren

In der Notaufnahme des Klinikums in Lüdenscheid-Hellersen randalierte ein Mann aus Schalksmühle. Er wurde eingesperrt.

Ein Mann randaliert in der Notaufnahme des Klinikums Lüdenscheid. Er wird ausfallend und aggressiv. Das Krankenhaus-Personal weiß sich zu wehren. Als die Polizei eintrifft, ist der Randalierer schon hinter Schloss und Riegel.

Lüdenscheid - Wie die Polizei mitteilte, hat ein 57-jähriger Patient aus Schalksmühle am Donnerstagmorgen im Lüdenscheider Krankenhaus randaliert. Während der Untersuchung in der Notaufnahme zwischen 5 und 6 Uhr spuckte der alkoholisierte Patient in Richtung der Krankenschwester, schrie herum, beleidigte und bedrohte die Mitarbeiterin und warf mit Mobiliar um sich.

Da hatte er sich aber die Falschen ausgesucht. Das Krankenhaus-Personal sperrte den Mann daraufhin kurzerhand in einen Isolierraum und rief die Polizei. Die Polizeibeamten stellten ihn ruhig, fixierten ihn in Handfesseln und brachten ihn zur Ausnüchterung und um weitere Straftaten zu verhindern, ins Gewahrsam.