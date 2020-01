Klinikum Lüdenscheid: Ganze Station muss geschlossen werden

Lüdenscheid - Die Geschäftsführung des Klinikums Hellersen hat auch im neuen Jahr eine Menge an Baustellen abzuarbeiten.

Neben der Beseitigung baulicher Brandschutzmängel und einer verwaltungsgerichtlichen Auseinandersetzung mit der Stadtverwaltung gilt es derzeit, die Folgen eines kapitalen Wasserschadens im fünften Stockwerk des Haupthauses zu beseitigen.

Die Station 5.4, in der die Abteilung für Allgemeine Innere Medizin untergebracht war, ist seit einem halben Jahr stillgelegt. Das bestätigte Kliniksprecherin Corinna Schleifenbaum auf Anfrage unserer Redaktion.

Demnach ist Ende Juni ein Rohr in der Mitte der Station geplatzt. Der Rohrbruch betraf sowohl Patientenzimmer als auch den Flur und einen Raum für Ver- und Entsorgung. Schleifenbaum: „In der Folge mussten Fußböden und feste Einbauten teilweise entfernt, die Wände aufgestemmt und Leitungen saniert werden. Auch Trocknungsgeräte waren natürlich im Einsatz.“

Dies alles sei für Patienten unzumutbar gewesen, „weswegen wir die Patienten dieser Station auf andere Stationen verteilt haben.“ Die Station 5.4 soll nach Auskunft aus der Geschäftsführung als „Musterstation für künftige Renovierungen hergerichtet“ werden.

Dies betreffe die Farbgestaltung und Materialien von Türen, Einbauschränken, Fußböden, Decken, Wände und Böden. Die Arbeiten sollen in der zweiten Jahreshälfte 2020 abgeschlossen sein.

Inzwischen wurde die Zahl der Brandschutzhelfer in den Reihen der Klinik-Beschäftigten aufgestockt, so dass die externe Brandsicherheitswache in Absprache mit der Stadt abgezogen werden konnte.