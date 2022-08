Klinikum Lüdenscheid: Fahndung nach vermisstem Patienten - erfolgreich

Von: Jan Schmitz

Ein Mann wird in Lüdenscheid vermisst (Symbolbild). © Jens Büttner/dpa

Aktuelle Fahndung der Polizei nach einem vermissten Patienten aus dem Klinikum Lüdenscheid. Wer hat ihn gesehen?

Die Polizei hat sich am späten Sonntagnachmittag mit einem Fahndungsaufruf an die Öffentlichkeit gewandt, nachdem ein Patient aus dem Klinikum Lüdenscheid vermisst wird. Demnach sucht die Polizei nach einem 72-jährigen Patienten, der vor einigen Stunden aus dem Krankenhaus in Hellersen marschiert ist und seitdem als vermisst gilt.

Er könnte sich laut Polizei noch im direkten Umfeld des Krankenhauses aufhalten. Der Mann trägt nur ein OP-Hemd und ist vermutlich barfuß unterwegs. Hinweise bitte direkt unter der Notrufnummer 110 bei der Polizei im Märkischen Kreis.

Um kurz vor 18 Uhr dann die Entwarnung der Polizei: Der vermisste Patient wurde soeben wohlbehalten angetroffen. Er wird zurück auf seine Station gebracht.