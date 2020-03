Klinikum: Erste Corona-Infizierte in der Notaufnahme

Lüdenscheid/Werdohl – Die Zahl der behandelten Covid-19-Erkrankten im Klinikum Lüdenscheid erhöhte sich am Dienstag auf fünf. Ihr Zustand ist nach Angaben des Klinikums stabil. Sie alle stehen unter strenger Quarantäne, müssen aber bislang nicht beatmet werden.

Unter den zwei neuen Fällen befindet sich auch eine Person, die in der Zentralen Notaufnahme positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden war. Ein zweiter Patient, bei dem Virus nachgewiesen wurde, wurde aus der Notaufnahme nach Hause geschickt, wo er sich ebenfalls in Quarantäne begeben musste. Es waren die ersten zwei Corona-Fälle in der Zentralen Notaufnahme in Lüdenscheid.

In weiser Voraussicht hatte der Krisenstab der Märkischen Kliniken bereits am Montag angeordnet, dass an der Zentralen Notaufnahme in Lüdenscheid ein eigener Wartebereich eingerichtet wird.

Dort ist nun eine vorgelagerte Erstaufnahme von Verdachtsfällen möglich. Um das Besuchsverbot durchzusetzen, wird der Wachdienst ab sofort auch im Eingangsbereich der Liegendanfahrt eingesetzt. Die Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung wird im Laufe der Woche ins Haus 10 verlegt.

Damit Patienten in Zeiten des Besuchsverbots weiter in Kontakt mit ihren Liebsten bleiben können, planen die Märkischen Kliniken kostenloses W-Lan an beiden Klinikstandorten. Derzeit werde geprüft, wie sich die Internetversorgung für Patienten und Mitarbeiter kurzfristig realisieren lässt.

Die Polizei im Märkischen Kreis musste mehrfach wegen Corona-Einsätzen ausrücken. Alle aktuellen Entwicklungen zum Coronavirus im MK finden Sie in unserem Ticker.