Klinikum Lüdenscheid bestätigt südafrikanische Mutation bei Patientin

Lüdenscheid – Nach der britischen Mutante hat auch die südafrikanische Mutation den Märkischen Kreis erreicht. Aus Lüdenscheid wird ein Nachweis gemeldet. Die betroffene Person stammt allerdings nicht aus dem MK.

Wie die Märkischen Kliniken am Montag mitteilten, wurde erstmals ein Fall der südafrikanischen Virus-Mutante B. 1.351 bei einem Patienten im Klinikum Lüdenscheid nachgewiesen. Bei der Betroffenen soll es sich nach Informationen unserer Zeitung um eine Person aus dem Kreis Olpe handeln, die aus einem dortigen Krankenhaus ins Klinikum Lüdenscheid verlegt wurde. Sie hatte zuvor Kontakt zu einem Reiserückkehrer aus Afrika.

„Die Märkischen Kliniken haben sich – in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt – bereits mit zusätzlichen Schutzmaßnahmen gegen Mutationen gerüstet“, heißt es aus dem Krisenstab der Märkischen Kliniken. Zuletzt war der Anteil der britischen Mutation B.1.1.7 im Lüdenscheider Krankenhaus sehr schnell und sehr stark angestiegen, daraufhin waren die Infektionsschutzmaßnahmen noch einmal verschärft worden.

Inzwischen ist bei 30 von 52 infizierten Patienten (37) und Mitarbeitern (15) der Märkischen Kliniken die britische Variante nachgewiesen worden (Stand 8. März). Darüber hinaus seien „mit Blick auf die südafrikanische Virusmutation derzeit keine weiteren Gegenmaßnahmen erforderlich“, teilt der Krisenstab mit.

Die südafrikanische Coronavirus-Mutante B.1.351 wurde im Dezember 2020 erstmals in Südafrika festgestellt. Laut Weltgesundheitsorganisation ist diese Variante bereits in 44 Staaten weltweit bestätigt. Bislang ist die südafrikanische Variante noch nicht bei einem Einwohner aus dem Märkischen Kreis nachgewiesen worden. Ein Verdachtsfall aus Iserlohn in der Woche war letztlich einer Infektion eines Hageners zuzuschreiben.

In der Sendung Spiegel TV bei RTL wird heute (8. März) um 23.25 Uhr ein Beitrag aus den Märkischen Kliniken gesendet, teilte das Krankenhaus mit.