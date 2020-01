Klinikum Lüdenscheid baut modernste Apotheke im MK - für 3 Millionen Euro

Das Bauprojekt für eine klinikeigene Apotheke geht in die letzte Phase.

Lüdenscheid - Im dritten Untergeschoss des Klinikums Lüdenscheid, weit unter den Stationen und unbemerkt von den Patienten geht ein großes Bauprojekt der Märkischen Kliniken in seine letzte Phase. Der Startschuss für die Neugestaltung der klinikeigenen Apotheke fiel bereits Ende Oktober 2018.

Nach rund zwei Jahren, im vierten Quartal 2020, soll sie laut einer Pressemitteilung des Klinikums abgeschlossen sein.

Von 1000 auf rund 1200 Quadratmeter vergrößert sich demnach die Fläche für die Arzneimittelversorgung von Patienten der Märkischen Kliniken sowie vierer externer Kliniken und verschiedener Rettungsdienste im gesamten Märkischen Kreis. Die Kosten der Maßnahme werden mit rund drei Millionen Euro veranschlagt.

„Bislang haben wir die Bestellungen der Stationen aufwendig von Hand zusammengestellt“, beschreibt Apotheken-Direktor Dr. Peter Hülsmeyer eine Neuerung. Bald schon, so schreibt das Klinikum, übernehme dies ein sogenannter Packungs-Kommissionierautomat mit einem automatischen Förderband und führe gleichzeitig über eine europäische Datenbank für jedes Medikament eine Echtheitsprüfung durch.

Klinikum Lüdenscheid: Apotheke entsteht

Umgebaut wird seit etwas mehr als einem Jahr bei laufendem Betrieb. Es werden Wände versetzt und Räume neu aufgeteilt, abgestimmt auf die logistischen Anforderungen an die Apotheke. Als weiterer Bereich wird die Sterilherstellung räumlich vergrößert. „Insbesondere die steigende Zahl von Krebspatienten macht die Herstellung deutlich größerer Mengen von individuell zubereiteten Infusions- und Injektionslösungen notwendig“, erklärt Dr. Hülsmeyer. Sogar spezielle Ernährung für Frühgeborene könne in dem neuen Bereich der Apotheke selbst hergestellt werden, heißt es.

Ein Schlüsselbegriff der Lüdenscheider Klinikapotheke heißt „Unit Dose“. Nach Prüfung und Freigabe der verordneten Arzneimittel durch einen Apotheker stellt seit elf Jahren ein Automat für jeden Patienten die Medikamente für jede Einnahmezeit in Klarsichtbeuteln zusammen. „Ein Aufdruck mit dem Namen des Patienten und den enthaltenen Präparaten sorgt für größtmögliche Sicherheit“, betont Hülsmeyer. Außerdem entlaste der Automat die Pflegekräfte, die in vielen Krankenhäusern neben ihrer Tätigkeit auf den Stationen auch Medikamente für die Patienten stellten. Dieses Verfahren setzen laut Pressemitteilung derzeit nur rund 40 weitere Krankenhausapotheken in Deutschland ein.

Rund 500 Patienten des Klinikums Lüdenscheid werden bereits auf diese Weise mit Medikamenten versorgt. Im Rahmen des Umbaus wird ein neuer Unit-Dose-Automat mit größerer Kapazität und neuer Technologie Einzug in die Apotheke halten. Damit soll es innerhalb kürzester Zeit möglich sein, die Medikamente für alle Patienten des Klinikums und der Stadtklinik Werdohl zu portionieren und bereitzustellen.

