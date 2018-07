Kliniken nicht in der Bestenliste

Dr. Kehe zum FAZ-Ranking: Rückschlüsse von wenigen Patienten nicht repräsentativ

+ © Nougrigat Die Märkischen Kliniken tauchen – wie viele renommierte Häuser – nicht im Ranking der FAZ auf. Für Geschäftsführer Dr. Thorsten Kehe ist die Auswertung nicht nachvollziehbar. © Nougrigat

Lüdenscheid - Die Märkischen Kliniken wie auch die Sportklinik in Hellersen tauchen nicht unter den vermeintlich 417 besten Häusern in Deutschland auf. Im Auftrag der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) hatte das Institut Faktenkontor eine Qualitätsanalyse vorgenommen. Die Lüdenscheider Einrichtungen finden sich mit ihrer Nichtberücksichtigung in prominenter Gesellschaft: Die Berliner Charité, die Unikliniken Bonn und Münster oder Bergmannsheil in Bochum bleiben ebenfalls unerwähnt. Das Krankenhaus in Plettenberg belegte hingegen Platz 380.