Klinik-Brand in Lüdenscheid: Patientin (62) unter Tatverdacht

Von: Jan Schmitz

Teilen

Die Polizei hat nach Abschluss der Spurensuche eine Tatverdächtige ermittelt. Eine 62-jährige Patientin soll das Feuer im Haus Hellersen ausgelöst haben.

Auf Anfrage unserer Zeitung hat die Polizei den aktuellen Ermittlungsstand nach dem Brand in der psychiatrischen Klinik Haus Hellersen in Lüdenscheid am Sonntag mitgeteilt. Demnach ist die Spurensuche der Kriminalpolizei vor Ort abgeschlossen.

Nach derzeitigem Kenntnisstand wird ein technischer Defekt als Brandursache ausgeschlossen. Aktuell deutet alles auf einen durch Fahrlässigkeit entstandenen Brand durch eine externe Zündquelle (zum Beispiel Streichholz oder Zigarette) hin. „Was genau wird sich aller Voraussicht nach nicht mehr klären lassen“, sagte Polizeisprecher Lorenz Schlotmann.

Bei einem Brand in der psychiatrischen Klinik Haus Hellersen wurden mehrere Menschen schwer verletzt. © Marcel Merkert

Als tatverdächtig gilt die 62-jährige Bewohnerin des Zimmers, in dem das Feuer gegen 16 Uhr ausgebrochen war. Gegen sie wird wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Die Ermittlungen dauerten an. Der Brandort ist nach Polizeiangaben inzwischen wieder freigegeben worden. Die zunächst als verletzt gemeldeten elf Bewohner gelten inzwischen als unverletzt und konnten das Krankenhaus nach kurzer Zeit verlassen.

Der Brand im Haus Hellersen hatte am Sonntag einen Großeinsatz von Feuerwehr und Rettungsdienst in Lüdenscheid ausgelöst. Die Zahl der Verletzten wurde zunächst mit 19 angegeben, später wurde die Zahl auf elf nach unten korrigiert. Bereits am Abend konnten die Patienten und Mitarbeiter in die nicht vom Feuer betroffenen Bereiche der Klinik zurückkehren.