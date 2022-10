Bei diesen Musikern im MK kann man Töne sehen und Bewegungen hören

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Die Premiere ist geglückt, die Kooperation wird fortgesetzt: Am 30. Oktober sind Musikschüler in der Phänomenta. © Jutta Rudewig

Die Premiere, Wissenschaft mit Musik zu vereinen, lockte im vergangenen Jahr hunderte Besucher in die Phänomenta. In den meisten Räumen und an den Experimentierstationen erklang Musik aus verschiedenen Musikschul-Sparten. Grund genug für das Team des Wissenschaftsmuseums, die Zusammenarbeit mit der Musikschule der Stadt Lüdenscheid auszuweiten. So wird die Naturwissenschaft am Sonntag, 30. Oktober, zwischen 12 und 16 Uhr erneut singen und klingen.

Lüdenscheid – Die Phänomenta arbeitet dabei Hand in Hand mit dem Verein Wasser-Eisen-Land – Industriekultur in Südwestfalen. Die „Klingende Naturwissenschaft“ ist Teil des Programms „Ferromone“. Der Verein Wasser-Eisen-Land setzt sich für den Erhalt, die Bekanntmachung und die touristische Vermarktung der Industriekultur in Südwestfalen ein.

Das Veranstaltungsfestival „Ferromone“ (lat. Eisen, und die Pheromone als biochemische Lock- und Botenstoffe) hat sich zum Ziel gesetzt, Fabrikanlagen und Museen zur Bühne für Konzert- oder Theateraufführungen zu machen und damit zu Orten lebendiger Industriekultur.

Zusammenarbeit mit „Wasser - Eisen - Land“

Windmühlenfest in Hagen, Lichtzauber in Bad Sassendorf und klingende Naturwissenschaft in Lüdenscheid: Töne werden wieder sichtbar und Bewegungen hörbar gemacht, wenn die Musikschüler mit ihren Instrumenten in die Phänomenta kommen. „Drei Orchester, viele Bläser und die Konzentration der Musikbeiträge im Phänorama und am Pendel. Da war beim letzten Mal die Akustik am besten“, lässt sich Gert vom Schemm, technischer Leiter der Phänomenta, schon mal über die Schulter schauen.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr, wo beim Besuch der Musikschüler quasi an jeder Ecke musiziert wurde, will man sich am 30. Oktober auf kleinere Bereiche konzentrieren.

Der Eintritt zum Klangerlebnis der besonderen Art in der Phänomenta kostet fünf Euro.