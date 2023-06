MK-Waldbauern: Klimawandel zwingt zur Anpassung

Von: Monika Salzmann

Teilen

Im Wald ist der Klimawandel längst angekommen. Aufgrund der Trockenheit und auch der Borkenkäferplage sterben immer mehr Bäume ab. © Eberth, Carolin

In großer Runde kam der Waldbauernverband NRW – Bezirksgruppe Märkischer Kreis – am Mittwoch im Restaurant Heerwiese zu seiner Mitgliederversammlung zusammen. Zu dem Treffen, das den Förderverein der Bezirksgruppe Märkischer Kreis im Waldbauernverband einschloss, hieß Franz Schulte-Berge (Vorsitzender) die Mitglieder willkommen.

Lüdenscheid – Als besondere Gäste begrüßte er Dr. Ralf Petercord vom Ministerium für Landwirtschaft und Verbraucherschutz NRW, der sich mit einem Referat zum Thema „Wiederbewaldung ehemaliger Fichtenbestände“ in den Abend einbrachte, Berno von Landsberg-Velen als 2. stellvertretenden Vorsitzenden des Waldbauernverbandes NRW, Jörn Hevendehl als Leiter des hiesigen Forstamts und Prof. Dr. Michael Währisch als neuen Vorsitzenden der Forstwirtschaftlichen Vereinigung Mark-Ruhr.



In seinem Jahresbericht ging der Vorsitzende auf die Mitte Mai stattgefundene dreitägige Waldbauernfahrt in die Lüneburger Heide und nach Hamburg ein. In der Revierförsterei Rosengarten begutachteten die Teilnehmer dabei die ältesten deutschen Douglasienbestände. Ein weiteres Thema war das erste Regionalgespräch von Vertretern der Bezirksgruppen des Waldbauernverbandes in Südwestfalen und des Landesverbandes sowie das im Anschluss daran stattgefundene Gespräch mit dem amtierenden Regierungspräsidenten Heinrich Böckelühr in Arnsberg, das zu einer regelmäßigen Einrichtung werden soll.



Unkomplizierte Wahlen

Unkompliziert gingen die doppelten Vorstandswahlen – für den Verband und den Förderverein – unter Leitung von Geschäftsführerin Nikola Galla vonstatten. Einstimmig bestätigten die Mitglieder dabei den Vorsitzenden Franz Schulte-Berge im Amt. Nahezu einstimmig wurden Rolf Brühne und – neu – Matthias Müller zu stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. En bloc bestätigte die Versammlung Uta Schulte, Bernd Stubenrauch, Klaus Sasse und Marc Rafflenbeul als Beisitzer und wählte Christian Crone zum neuen Beisitzer.



Einhellig stimmte die Versammlung ebenfalls dafür, dass die Gewählten wie bisher den Vorstand des Fördervereins, dessen einzige Aufgabe die Durchführung der Waldbauernfahrt ist, bilden. Darüber hinaus stellen die Gewählten die Delegierten für den Waldbauernverband MK.



Ich möchte Sie motivieren, den Wald zu behalten und weiter zu bewirtschaften.

Die Umlage, ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung, bleibt konstant. In seinem Referat holte Ralf Petercord weit aus, um seinen Zuhörern den Klimawandel, seine Folgen und Veränderungen für die Waldsysteme, die sich dadurch ergeben, zu erklären. „Ich möchte Sie motivieren, den Wald zu behalten und weiter zu bewirtschaften“, führte er aus. Als Zielvorstellung für den Wald der Zukunft nannte er Dauermischwald mit Schwerpunkt auf einheimischen Baumarten. Der Klimawandel zwinge zur Anpassung der Forstwirtschaft. Nachhaltige Forstwirtschaft und Holznutzung seien Klimaschutz. „Lasst uns Bäume pflanzen und Holz nutzen, um die Zukunft zu gewinnen“, zitierte er.



Mit der Wiederwahl bescheinigte die Versammlung dem Vorstand großes Vertrauen. Einstimmig bestätigte die Versammlung Franz Schulte-Berge (Dritter von rechts) – im Bild mit dem neuen Stellvertreter Matthias Müller (links) und Beisitzern – im Amt. Nicht im Bild: Stellvertreter Rolf Brühne. © Jakob Salzmann

Um die „Zukunft forstwirtschaftlicher Zusammenschlüsse aus Sicht des Waldbauernverbandes“ ging es in dem Kurzvortrag, mit dem sich Berno von Landsberg-Velen in den Abend einbrachte. Der Wald in NRW befinde sich zu 63 Prozent in Privatbesitz – eine Besonderheit. Charakteristisch sei überdies eine sehr kleinteilige Struktur mit Klein- und Kleinstwald sowie kleinen Forstbetriebsgemeinschaften. Vor dem Hintergrund von Herausforderungen wie einem gestiegenen Verwaltungsaufwand, Personalmangel im Ehrenamt und dergleichen mehr sei eine Professionalisierung notwendig.