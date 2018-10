Heißer als auf Mallorca: Diese Wetter-Rekorde hat Lüdenscheid gebrochen

Lüdenscheid - Heiß und trocken war der Sommer 2018 in Lüdenscheid. Doch wie außergewöhnlich war das Wetter wirklich? Die Auswertung der Meteorologen zeigt: Gleich mehrere Rekorde wurden übertroffen.

Im Durchschnitt der vergangenen 58 Jahre gab es in Lüdenscheid 15 Sommertage. Das sind Tage mit einer Höchsttemperatur von mehr als 25 Grad Celsius. In diesem - ja, man kann es so sagen - Jahrhundertsommer waren es 48 (!).

Tage mit mehr als 30 Grad Celsius hatten in der Vergangenheit absoluten Seltenheitswert, gerade einmal 1,6 Tage im Mittel. In diesem Jahr waren es elf, also fast sieben mal so viel.

Und es gabnoch mehr Rekorde, die wir in unserer Bildergalerie zusammengetragen haben. Es ist gleichzeitig ein schöner Rückblick auf den heißesten Sommer Lüdenscheids.

Hier geht es zur Rekord-Galerie:

Sommer der Wetter-Rekorde in Lüdenscheid Zur Fotostrecke

Die Schönwetterperiode des Sommers 2018 warin Bezug auf Temperatur, Sonnenschein und Niederschlag einzigartig, weiß auch das Team der Meteorologische Station am Staberg in Lüdenscheid, das die Daten erhoben hat. Dabei verglichen sie den Mai, Juni, Juli und August mit dem langjährigen Mittel und den Wetter-Werten seit 1971.

*Um alle Rekorde zu sehen, muss in der Mobil-Ansicht das Textfeld unter den Fotos geöffnet sein.