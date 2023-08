Klimastreik: Lüdenscheid macht mobil für den 15. September

Für den 15. September haben Klimaaktivisten abermals zu einem weltweiten Protesttag aufgerufen. Auch in Lüdenscheid will man sich beteiligen. © Jochen Tack/Imago

Eine Lüdenscheider Beteiligung am weltweiten Klimastreik am 15. September nimmt langsam Formen an. Zu einem weiteren Vorbereitungstreffen traf man sich nun im Domizil der Lüdenscheider Linkspartei.

Lüdenscheid – Eine Lüdenscheider Beteiligung am weltweiten Klimastreik am 15. September nimmt langsam Formen an. Das jedenfalls zeigte sich bei einem weiteren Vorbereitungstreffen auf die Aktion am Donnerstag im Domizil der Lüdenscheider Linkspartei an der Knapper Straße. Zur Erinnerung: Die heimischen Linken wollen einen Protest an jenem September-Freitag zwar nicht als Partei selbst durchführen, wohl aber den Anstoß dafür geben – weil sie glauben, dass die Fridays-for-Future-Bewegung in der Bergstadt nach anfänglichem Hoch inzwischen abgeflaut sei.

Wie auch immer – laut Linken-Sprecher Otto Ersching soll besagte Klima-Kundgebung am 15. September um 16.30 Uhr auf dem Sternplatz beginnen. Um diese Zeit ist die Schule normalerweise vorbei, ein Konflikt zwischen Unterrichtspflicht und Teilnahme an der Aktion also aufgelöst. Geplant an diesem Nachmittag sind laut Ersching die Verteilung von Info-Material zur Klimasituation sowie mehrere Redebeiträge. Ersching selbst will dabei zur Verkehrswende sprechen. Außerdem soll ein Banner entrollt werden.

Einige Schüler der Gesamtschule Kierspe und deren Eltern hätten ihr Kommen bereits signalisiert. In welcher Form sich Vertreter Lüdenscheider Lehrstätten an dem Protest beteiligen, sei noch unklar.

Kurz vor der Fertigstellung stehe derweil ein Faltblatt mit dem in den nächsten Tagen und Wochen für die Veranstaltung mobilisiert werden soll – digital und in Papierform. Auch wenn derzeit nicht absehbar ist, auf welche Resonanz der Klimastreik in Lüdenscheid stößt – „wichtig ist, dass überhaupt etwas stattfindet, auch ein kleiner Protest zählt“. So die Einschätzung von Ersching. Am 5. September steht im Linken-Zentrum um 18 Uhr ein weiteres Vorbereitungstreffen zur Klima-Aktion in Lüdenscheid an. Alle Interessierten sind willkommen.