Klimastreik in Lüdenscheid: Linke ruft zur Teilnahme auf

Von: Carolina Ludwig

Wenn am Freitag wieder weltweit Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straßen gehen, soll es auch in Lüdenscheid eine Kundgebung geben. Die Forderungen sind dabei klar.

Lüdenscheid – Am Freitag, 15. September, gehen weltweit wieder Menschen für mehr Klimaschutz und eine umweltfreundlichere Politik auf die Straße. Die Organisation „Fridays for Future“ ruft zum globalen Klimastreik auf. Auch in Lüdenscheid möchte man sich beteiligen und für eine Liste von Forderungen einstehen.

Eine Teilnehmerin hält auf der Fridays for Future-Demonstration ein Protestplakat in den Händen. © Federico Gambarini/dpa/Symbolbild

Angestoßen wurde die Kundgebung von der Partei Die Linke, da die Fridays-for-Future-Bewegung in der Bergstadt nach anfänglichem Hoch inzwischen abgeflaut sei, wie die Partei mitteilte. Verschiedene Akteurinnen und Akteure, Schülerinnen und Schüler hätten ihre Teilnahme nun allerdings zugesagt, freut sich Otto Ersching, Sprecher der Linken.

Klimastreik in Lüdenscheid: Greenwashing in der Kritik

„Ob in Frankreich, Italien oder Myanmar: Weltweit erleben Menschen, wie unsere Lebensgrundlagen zerstört werden – die Klimakrise ist real. Doch anstatt die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, gehen Politik und Wirtschaft in den Verdrängungsmodus und betreiben skrupelloses Greenwashing“, heißt es in dem Aufruf zum Klimastreit. Grüne Märchen und Klimareden anstatt echter Emissionsminderungen seien die beliebten Methoden.

Die Liste der Forderungen ist lang: vom Kohleausstieg bis spätestens 2030 über den Ausbau von erneuerbaren Energien, Investitionen in attraktiven, perspektivisch kostenfreien öffentlichen Nahverkehr bis hin zu „guten Löhnen“, damit Strom, Wohnen, Lebensmittel und Mobilität klimafreundlich und gleichzeitig für alle bezahlbar seien.

Treffpunkt ist am Freitag, 15. September, um 16.30 Uhr auf dem Sternplatz in Lüdenscheid.