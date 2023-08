Klimaprotest in der Innenstadt geplant – erstes Vorbereitungstreffen

Aktion am 15. September

+ © Sebastian Schmidt Den Klimaschutz im Blick: Eine kleine Gruppe Bürger diskutierte am Donnerstag im Linken-Zentrum über den Aktionstag am 15. September. © Sebastian Schmidt

Das Datum ist gesetzt: Für den 15. September plant die Bewegung Fridays for Future erneut einen weltweiten Klimastreik. Etliche Umwelt-Organisationen haben bereits Unterstützung signalisiert.

Lüdenscheid - Auch in Lüdenscheid sollte an diesem Tag etwas passieren – findet zumindest der Stadtverband der Linkspartei und hatte deshalb für Donnerstag Umweltverbände und alle Umweltbewegten zu einem Vorbereitungstreffen geladen.

Es war letztlich nur eine kleine Runde, die an diesem Abend im Linken-Zentrum (Liz) an der Knapper Straße diskutierte. Davon indes will man sich nicht entmutigen lassen. Am 15. September solle in der Bergstadt auf jeden Flagge gezeigt werden, so der klare Tenor bei dem Treffen. Weil sich, so fassten es Linken-Sprecher Otto Ersching und sein Mitstreiter Josef Filippek zusammen, in Sachen Klimapolitik nichts gebessert habe.

Und da die Fridays-for-Future-Arbeit in Lüdenscheid inzwischen leicht eingeschlafen sei, habe die Linkspartei die Initiative ergriffen. Die Einschränkung von Filippek allerdings: „Wir verstehen uns lediglich als Impulsgeber. Wie wollen die Veranstaltung nicht organisieren oder gestalten. Es geht nicht um Parteipolitik.“



Schülervertreter sollen angesprochen werden

Ein Info-Stand auf dem Sternplatz, möglichst ein Auftritt von Schülern und Jugendlichen, kurze Reden, ein Ausschank von Natursäften – dieser Ideen-Mix für besagten Aktionstag kam bei dem Vorbereitungstreffen zusammen. Außerdem soll nun umgehend bei Schulen beziehungsweise Schülervertretungen nachgefragt werden, ob sie sich eine Beteiligung an der Aktion vorstellen können.

Und auch wenn die Resonanz am 15. September eher gering ausfallen sollte, so sei doch jedes Engagement nützlich und erfreulich. So urteilte BUND-Mann Klaus Brunsmeier, der am Donnerstag ebenfalls gekommen war. Der überregional bekannte Akteur vom Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland weiter: „Wir werden die Veranstaltung unterstützen.“

Zur Detail-Planung des Lüdenscheider Klimaprotests im September steht im Linken-Zentrum am Donnerstag, 24. August, ab 18 Uhr ein weiteres Vorbereitungstreffen an. Eingeladen sind alle interessierten Bürger.