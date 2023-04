„Klimaaktivisten“ beschmieren Schilder in beliebtem Wandergebiet in Lüdenscheid

Von: Thilo Kortmann

Unbekannte haben die 1,5 Grad um eine 1 bereichert auf der Info-Tafel zur Jubachtalsperre. © Thilo Kortmann

1,5 Grad steht auf den Schildern an der Homert in Lüdenscheid und der Jubach in Kierspe geschrieben. Klimaaktivisten haben die Forderung auf Info-Tafeln hinzugefügt.

Kierspe/Lüdenscheid - Unbekannte haben mehrere Info-Tafeln an der Homert und am Jubach beschmiert. Die Regionalmanagerin des Leaderprojektes „Oben an der Volme“ mutmaßt, dass es sich dabei um „Klimaaktivisten“ gehandelt haben könnte.

Von der Homert blickt man weit über die Berge des Sauerlandes. So weit wie noch nie. Jetzt muss man nicht mehr den Turm hochkraxeln, um so eine Weitsicht genießen zu können, weil keine Tannen mehr die Sicht versperren. Vom Borkenkäfer wurden die Fichten dezimiert und seit dem vergangenen Jahr stehen am Homert-Turm Schwenkbänke, die nun eine 360-Grad-Rundumsicht bieten.

Schmierereien keine Einmaltat

Der Blick schweift weiter und bleibt hängen an den Info-Tafeln des Leaderprojektes „Oben an der Volme“. Es sind Informationen zum Volmeschatz-Themenweg „Die Südsee der Region“. Ein Wanderweg, der zu den umliegenden Talsperren führt. Doch da stehen auch Dinge, die da eigentlich nicht hingehören und mit Filzstift handschriftlich hinzugefügt wurden: „1,5 Grad Ziel einhalten“ und „Wandern4Life“ steht auf der Info-Tafel zur Genkeltalsperre. Auf einem anderen Schild prangt: „1,5 Grad Kipppunkt“. Witzbolde oder Klimaleugner haben sich den Scherz erlaubt, Zahlen hinzuzufügen, so entstanden „11,5 Grad einhalten“ oder der „105 Grad Kipppunkt“.

Diese Schmierereien findet Friederike Bönnen, Regionalmanagerin des Leaderprojektes „Oben an der Volme“ mit Büro in Kierspe, gar nicht lustig. Sie weiß davon schon seit längerem und hat diese Aktionen im Auge. Auch weil sie nur in diesem Bereich auftreten würden.

Blick von der Homert über vom Borkenkäfer entwaldete Waldflächen. © Kortmann

„Im gesamten MK ist nur dieser Themenweg von solch häufigen und penetranten Beschriftungen betroffen. Nur hier haben es wohl Klimaaktivisten auf unsere Info-Tafeln abgesehen“, erklärt Bönnen. Der Grund sei wahrscheinlich, dass Lüdenscheid die größte Stadt im Umkreis sei und dort mehr Klimaaktivisten lebten, als in den umliegenden Kleinstädten. Ein anderer Grund könne sein, dass die Auswirkungen des Klimawandels an der Homert und Jubachtalsperre besonders gut deutlich würden.

Nur dieser Themenweg betroffen

Der Wanderweg führt von der Jubachtalsperre aus zunächst noch durch dicht bewaldeten Laubwald hinauf zur stark entwaldeten Homert, dem 538,3 Meter hohen Hausberg der Lüdenscheider. Ein starker Kontrast: Die brachliegende Waldflächen, einer Mondlandschaft ähnlich, im Vergleich zur idyllischen, harmonischen Stimmung an der Talsperre.

Auch diese Tafel ist betroffen von den Schmierereien. © Kortmann

Nur wenige Meter bergauf entlang des Jubachs fallen die Blicke der Wanderer auf die Berge hoch aufgestapelter Baumstämme, zudem ziehen sich die tiefen Spuren der schweren Fällmaschinen durch den Waldboden. Es sind die Hinterlassenschaften der schnellen Beseitigung des Käferholzes. Eine Wanderung, die die Auswirkungen des Klimawandels deutlich vor Augen führt.

Bauhof muss immer wieder Beschilderung reinigen

„Ich finde prinzipiell ja Aktionen, die auf den Klimawandel hinweisen, gut. Ich bin selber für den Umwelt- und Naturschutz“, erklärt die Regionalmanagerin. Aber das Beschmieren der Info-Tafeln bringe einfach gar nichts, eher das Gegenteil, „immer wieder fährt der Kiersper Bauhof raus, um die Tafeln zu reinigen. Und immer wieder verewigen sich die Klimaaktivisten aufs Neue“, so Bönnen. Dass durch solche Aktionen CO2 verbrannt werde, weil der Bauhof ja immer wieder rausfahren müsse, das hätten die Klimaaktivisten wohl nicht auf dem Schirm. Und es entstünden so wiederholt unnötige Kosten, die man besser in andere Dinge wie Neupflanzungen an der Homert investieren könnte.

„Demonstrationen und andere Aktionen, die auf das Einhalten der 1,5-Grad hinweisen, sind völlig gut und richtig. Das Beschädigen von Gegenständen muss aber absolut nicht sein“, erklärt Friederike Bönnen. Was denn passiere, wenn sich da mal plötzlich ein Aktivist an so einer Info-Tafel festklebe? Damit rechnet Bönnen eigentlich nicht. Aber wer wisse schon genau, wie sich der Klimaaktivismus weiter entwickele, sagt sie und lächelt. Und natürlich auch der Klimawandel, wenn der immer extremer wird.

Rätseln über die Beweggründe

Ob insbesondere die Schilder mit der Aufschrift „Die Südsee der Region“ Menschen dazu animieren, diese mit der 1,5-Grad-Forderung zu bereichern, das wisse sie nicht. Bönnen muss lachen: „Jetzt, wo Sie es sagen, könnte das natürlich ein Beweggrund für Aktivisten sein.“ Eigentlich möchte man mit dem Südsee-Thema, so Bönnen weiter, auf die wunderschöne Wasserregion mit den vielen Talsperren hier im MK hinweisen.

Auch Bänke sind betroffen. © Kortmann

Die klimatischen Bedingungen des Südens hätten da keine Rolle gespielt. Aber natürlich könne das Gedankenspiele fördern: Wenn der Klimawandel weiter so voranschreitet, könnten im Sauerland mit seinen Talsperren irgendwann Südsee-Bedingungen herrschen. Bis dahin ist es aber noch ein langer Weg, auch beim mittlerweile sehr wahrscheinlichen Nichterreichen des 1,5-Grad-Ziels.