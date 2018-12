Klima-Doppel der Tagesschau: Warum Lüdenscheid den "Wetter-Zonk" bekommt

Die beiden „Klima-Doppel“ der Stadt Lüdenscheid mit ihrem Phänomenta-Turm. Bei einer globalen Erwärmung um 1,8 Grad Celsius wird es in Lüdenscheid im Jahr 2080 am wärmsten Tag des Jahres so warm wie in Cuenca/Ecuador. Bei einem Temperaturanstieg von 4,2 Grad Celsius geht es nach Brest.

Lüdenscheid - Mit einer interaktiven Karte will die Tagesschau auf ihrer Homepage für den Klimawandel sensibilisieren. Dazu hatte sie anlässlich der Weltklimakonferenz in Kattowitz „Klima-Doppel“ gesucht und gefunden – auch für Lüdenscheid.

Nur so viel: Die Doppel-Städte, in die sich Lüdenscheid verwandeln könnte, sind keine Traum-Urlaubsziele.

Grundlage der „Klima-Doppel-Karte“ sind Daten des Weltklimarates, der die Klimaentwicklung bis zum Jahr 2080/2100 prognostiziert. Dazu werden zwei Szenarien untersucht.

Zum einen ein Temperaturanstieg von 1,8 Grad Celsius, was dem formulierten Klimaziel von einer Begrenzung des Temperaturanstiegs auf maximal 2 Grad Celsius entspräche. Zum anderen ein Plus um 4,2 Grad Celsius, für den Fall, dass keine der Maßnahmen wirkt und der Klimawandel unverändert fortschreitet.

Die Berechnung ist mehr als kompliziert. Der Klima-Zwilling wird anhand der zwischen 1960 und 1990 ermittelten Durchschnittstemperatur am wärmsten Tag im Jahr ermittelt. Dieser Wert lag in Lüdenscheid im Schnitt bei 20,1 Grad Celsius. Die Rechnung der Tagesschau: Wenn die Temperatur um 1,8 Grad Celsius steigt, dann wird es im Jahr 2080 in Lüdenscheid so warm wie es in Cuenca in Ecuador am durchschnittlich wärmsten Tag des Jahres (zwischen 1960 und 1990) war.

Was aber hat Lüdenscheid mit der mit 331.000 Einwohnern drittgrößten Stadt des Andenstaates gemein? Cuenca liegt nach der Klassifikation nach Köppen und Geiger in derselben Klimazone wie Lüdenscheid (Cfb), hat also ein immerfeuchtes warmgemäßigtes Klima, in dem der wärmste Monat im Schnitt nicht heißer als 22 Grad Celsius ist. Richtig vergleichbar sind die Städte dennoch nicht.

Cuenca liegt in einem Hochlandbecken auf einer Höhe von 2.400 bis 2.600 Metern. Die Jahresdurchschnittstemperatur ist mit 14,7 Grad Celsius fast doppelt so hoch wie Lüdenscheid (7,7 Grad Celsius).

Mit rund 1 200 Kilometern deutlich näher als das 10.000 Kilometer Luftlinie entfernte Cuenca liegt Brest in Weißrussland – das Lüdenscheider „Klima-Doppel“ bei einem Anstieg von 4,2 Grad Celsius im Jahr 2080.

Brest hat ein kalt gemäßigtes Klima (Boreales Klima) mit sehr kalten Wintern und vergleichsweise heißen Sommern. Im Jahresdurchschnitt ist die Temperatur in der Stadt an der Grenze zu Polen (309 000 Einwohner) mit 7,5 Grad Celsius fast so hoch wie in Lüdenscheid, mit durchschnittlich 24 Grad Celsius ist der wärmste Tag des Jahres aber deutlich wärmer als im Sauerland.

Anhand von Prognosemodellen haben die Forscher zudem errechnet, welche Folgen der Temperaturanstieg für Lüdenscheid hat. Demnach könnte es bei einem Plus von 1,8 Grad Celsius bis 2080 deutlich mehr Niederschläge geben als in der Vergangenheit, anschließend würde es wieder trockener.

Bei einer Erwärmung um 4,2 Grad Celsius blieb die Niederschlagsmenge konstant, bevor es 2050 deutlich trockener wird. Dabei hat der Klimawandel auf den ersten Blick nicht nur negative Konsequenzen.

Dank der wärmeren Temperaturen müssten die Lüdenscheider im Jahr 2100 fast zwei Monate weniger heizen als heute. Auch die Vegetationsperiode verlängert sich – im kleineren Szenario haben die Pflanzen dann 19 Tage länger zu wachsen, im großen Szenario über 50 Tage. Das würde auf den richtigen Böden Weinanbau im Sauerland ermöglichen.