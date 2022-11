Kleinleifringhausen: Darum wurde die Deponie gesperrt

Von: Leon Malte Cilsik

Teilen

Am Mittwoch verkündete der STL die kurzfristige Schließung der Deponie Kleinleifringhausen aufgrund unvorhergesehener Reparatur- und Wartungsarbeiten. © Cedric Nougrigat

Der STL vermeldete am Mittwoch die kurzfristige Schließung der Deponie Kleinleifringhausen mit Verweis auf unvorhergesehene Reparatur- und Wartungsarbeiten. Auf unsere Anfrage erklärte der stellvertretende Werkleiter am Donnerstag die Hintergründe.

Lüdenscheid – „Bei einer unserer regelmäßigen Gasmessungen haben wir in der Nähe eines zentral auf dem Deponiegelände liegenden Revisionsschachtes eine erhöhte Methangaskonzentration festgestellt“, sagt der stellvertretende STL-Werkleiter Andreas Fritz. Eine erste Untersuchung habe schnell ergeben: Der Schacht ist völlig verschlammt.

„Nun müssen wir natürlich einerseits den Schacht reinigen, andererseits aber auch eine umfangreiche Kamerauntersuchung durchführen“, führte der stellvertretende Werksleiter aus. Denn es sei bislang unklar, ob der aktuell nicht genutzte Revisionsschacht noch irgendwo angeschlossen ist. „Da sich der Schacht mitten auf der Deponie befindet, machen die Arbeiten einen Weiterbetrieb mit normaler Abfallentsorgung vorübergehend unmöglich“, berichtete Fritz noch einmal den aktuellen Sachstand. Parallel zur Schachtreinigung würden aktuell auch noch weitere Gasmessungen auf dem Gelände durchgeführt. Fritz hofft, dass die laufenden Arbeiten schon am Freitag, spätestens aber am Montag beendet werden können.

Alternativen zur Abfallentsorgung

Bis dahin müssen sich Lüdenscheider weiter Alternativen für die Entsorgung ihrer Grünabfälle suchen. Gewerbebetriebe werden vom STL gebeten, Grünabfälle in den nächsten Tagen direkt bei der Firma Lobbe in Iserlohn (Hegestück 20) anzuliefern. Privatpersonen haben die Möglichkeit, Kleinmengen zum Recycling-Hof des STL zu bringen.



Darüber hinaus kann es zu Verzögerungen bei der regulären Müllabfuhr kommen. Über die Umladestation in Leifringhausen wird neben Grünabfällen auch Haus- und Sperrmüll in Großcontainer verladen. Weil das wegen der Reparaturarbeiten aktuell nicht möglich ist, müssen die Müllfahrzeuge des STL den Abfall direkt zu den Entsorgungsanlagen transportieren, was wiederum mehr Zeit kostet.



Bürger werden gebeten, ihre Mülltonnen (Hausmüll, Papier und Bio) zu den gewohnten Terminen an den Straßenrand zu stellen – und dort, sollten sie am gewohnten Tag nicht geleert werden, „einen Tag länger stehen zu lassen“, sagt Fritz. cil