Kleinkunsttage: Schweizer Duo 9 Volt Nelly macht den Anfang

Realitätsflüchtlinge auf Reisen

+ © 9 Volt Nelly Jane Mumford und Lea Whitcher gehen als auf Kreuzfahrt. 9 Volt Nelly © 9 Volt Nelly

Lüdenscheid - Die 39. Lüdenscheider Kleinkunsttage stehen vor der Tür: Vom 23. Februar bis zum 2. März treten vier Solokünstler und ein Duo im Wettbewerb um die Lüdenscheider Lüsterklemme an, den von der Sparkasse Lüdenscheid ausgelobten Kleinkunstpreis. Den Auftakt in der Garderobenhalle des Kulturhauses macht am Freitag, 23. Februar, ab 19.30 Uhr das Duo 9 Volt Nelly aus der Schweiz.