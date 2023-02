Die Typen aus der Döner-Bude und der aufgepumpte Fitness-Freak

Von: Jutta Rudewig

Teilen

Eröffnete am Dienstagabend die Kleinkunsttage: Kulturhausleiterin Rebecca Egeling. © Cedric Nougrigat

Fünf Kleinkunstabende, eine Trophäe und 1500 Euro – am Dienstagabend gingen die Lüdenscheider Kleinkunsttage in ihre 43. Runde. Dem Popkabarett Korff-Ludewig gehörte in der Garderobenhalle des Kulturhauses der Aufschlag.

Lüdenscheid - Am Donnerstagabend folgt Teil 2 der Kleinkunsttage. Auf der Bühne steht dann der Comedian Aydin Isik, bevor am Freitag, 24. Februar, die Comedienne Dagmar Schönleber mit ihrem Programm „Die Fels*in der Brandung“ die Gunst des Publikum für sich verbuchen möchte. In der kommenden Woche folgen am 2. März Sertac Mutlu und zum Abschluss der Kleinkunsttage am 3. März Torsten Schlosser.

Der Kölner Comedian Sertac Mutlu möchte sein Publikum schlichtweg zum Lachen bringen. Er begeistert mit seinem Talent, in verschiedene Figuren zu schlüpfen, und lässt das Publikum Menschen entdecken. Mit charmanter Plauderei präsentiert der junge Kölner sein Programm „Heute schon gelacht?“ und will mit den Typen aus der Döner-Bude, aus dem China-Restaurant oder dem aufgepumpten Fitnessstudiobesitzer sein Publikum zum Lachen bringen.

Lachen verbindet! Das ist es, was Sertaç Mutlu macht: Er bringt Leute zum Lachen. © Volkan Soydemir

Das Markenzeichen des Kölner Comedians ist dabei seine wandelbare Stimme, mit der er in verschiedene Rollen schlüpft und so seinen Geschichten Leben einhaucht.



Regelmäßig ist der Stand-Up-Comedian im Fernsehen zu sehen. Er ist ein gern gesehener Gast bei RebellComedy, Nightwash, im Quatsch-Comedy-Club und dem NDR Comedy Contest.



Der Schlussakkord der Lüdenscheider Kleinkunsttage gehört am 3. März dem Kölner Comedian und Moderator Torsten Schlosser. Er lädt das Lüdenscheider Publikum in sein „Wohnzimmer“ ein, das er kurzerhand in die Garderobenhalle des Kulturhauses verlegt hat. Neben ihm und dem hundertköpfigen Publikum mit dabei: ein Stuhl, ein Tisch und eine Flasche Hochprozentiges.



Torsten Schlosser hat die Schnauze voll und lädt in sein Wohnzimmer ein. © Uta Wagner

„Ich hab die Schnauze voll“ hat Torsten Schlosser sein Programm genannt. Schlosser gehört seit 2013 zum festen Inventar der Ehrenfelder Kultreihe „Escht Kabarett“ und poltert durch die Kabarett- und Comedy-Schubladen wie ein Elefant durch den Porzellanladen. 2021 wurde Schlosser Theaterdirektor. Er übernahm zusammen mit drei anderen Leuten das Atelier Theater Köln.



Seit 2017 zeigt er sein Programm „Ich hab die Schnauze voll“. 2019 wurde er mit dem „Stuttgarter Besen“ in Holz ausgezeichnet. Er ist regelmäßiger Gast im „Quatsch Comedy Club“.



Tickets und Programm - Donnerstag, 23. Februar, „ehrlich gesagt“ mit Aydin Isik, 19.30 Uhr - Freitag, 24. Februar, „Die Fels*in der Brandung“ mit Dagmar Schönleber, Garderobenhalle des Kulturhauses 19.30 Uhr - Donnerstag, 2. März, „Heute schon gelacht“ mit Sertaç Mutlu, Garderobenhalle des Kulturhauses, 19.30 Uhr - Freitag, 3. März, „Ich hab die Schnauze voll“ mit Torsten Schlosser, Garderobenhalle des Kulturhauses, 19.30 Uhr Ticketpreis je Veranstaltung: Platz in Stuhlreihe: 15 Euro, Platz am Bistro-Tisch: 17 Euro, jeweils plus 10 Prozent Vorverkaufsgebühr, an der Abendkasse zuzüglich 50 Cent.

Karten sind erhältlich online auf der Webseite des Kulturhauses oder an der Theaterkasse, das Kombi-Ticket für alle Vorstellungen der Kleinkunsttage (eine Vorstellung gratis) ist nur an der Theaterkasse erhältlich.



Es gibt für alle Vorstellungen im Rahmen der Lüdenscheider Kleinkunsttage noch Karten an der Theaterkasse. Die Jury ist wie in jedem Jahr das Publikum.

Entsprechende Bewertungskarten liegen in der Garderobehalle aus. Bewertet werden können Art und Inhalt des Vortrags. Dem Sieger winken am Ende die unter Kleinkünstlern begehrte Trophäe sowie 1500 von der Sparkasse an Volme und Ruhr gestiftete Euro als Preisgeld. Außerdem kehrt der Sieger im Herbst mit einem Programm zurück in die Bergstadt.