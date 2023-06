Kleiner Zoo in Lüdenscheid: Schmetterlingshaus in Gartencenter eröffnet

Von: Olaf Moos

Teilen

Marc de Roche aus Bern gilt als Europas einziger professioneller Schmetterlingszüchter. © Olaf Moos

Ein kleiner Zoo mit höchst flatterhaften Wesen hat in der Kreisstadt neu eröffnet. Am Wochenende nahm Alexander Kremer, Chef des kürzlich neu gestalteten Naturgartencenters an der Altenaer Straße, ein Schmetterlingshaus in Betrieb.

Lüdenscheid - Auf 15 Quadratmetern haben die Initiatoren in einem Gewächshaus auf der Ladenfläche mit insektenfreundlichen Naturgartenstauden und einem kleinen Brunnen ideale feuchtwarme Lebensbedingungen für bunte Falter aus aller Welt geschaffen. Kremer: „Wir freuen uns sehr, dass wir mit dem Schmetterlingshaus auch eine positive Nachricht nach Lüdenscheid bringen können. Denn Schmetterlinge brauchen keine Brücken.“

Bei der Konzeption, die sich im vergangenen Jahr schon im Kremer-Stammhaus in Lennestadt bewährt hat, greifen der Geschäftsführer und sein Team auf die Kenntnisse eines echten Experten zurück. Als Berater und Pate für das Projekt fungiert der Schweizer Marc de Roche aus Bern, der sich „Papa Papillon“ nennt und nach eigenen Angaben „der einzige professionelle Schmetterlingszüchter in Europa“ ist.



„Papa Papillon“ erklärt, dass die Falter nicht aus der Natur entnommen werden, um sie im Gartencenter ausstellen zu können. Von den weltweit rund 3200 Schmetterlingssorten seien 200 für das Ausstellungsprojekt geeignet, „und die züchte ich alle selbst“. Sind in irgendeiner Filmproduktion oder TV-Werbespots Schmetterlinge zu sehen, sagt der Züchter, „dann sind die von mir“.



Farbenprächtig und fragil: Die Besucher des Schmetterlingshauses dürfen auch vorsichtig zugreifen. © Olaf Moos

Um das kleine Biotop an der Altenaer Straße bestücken zu können, ist der Schweizer – gelernter Sportjournalist – mit Puppen angereist, aus denen die teils tropischen Falter schlüpfen. „Das sind dann alles geborene Lüdenscheider.“



Angesichts der kurzen Lebensdauer der bunten Flieger – sie werden nur sechs bis 14 Tage alt – ist ständig Nachschub für das Schmetterlingshaus nötig. Kremer und Marc de Roche haben einen Vertrag geschlossen, der sicherstellt, dass wöchentlich Kokons angeliefert werden, aus denen die Schönheiten dann schlüpfen. Wann sie das tun, lässt sich nicht vorhersagen. Bei den jetzt gelieferten Puppen des großen Atlas-Falters, die an Gestellen in dem Glashäuschen hängen, ist damit nach Einschätzung des Experten in zwei bis drei Wochen zu rechnen.



Zu den idealen Lebensbedingungen für Raupen, Puppen und Schmetterlinge gehören die geeigneten Futter- und Nektarpflanzen. Hier kommt der Fachverstand des Naturgarten-Händlers Kremer ins Spiel, der nicht nur kostenlos lehrreiche Broschüren verteilt, sondern natürlich auch schmetterlingsfreundliche Pflanzen im Sortiment bereithält. So fühlen sich auch tropische Arten wie der blau schillernde Brasilianische Himmelsfalter im Sauerland wohl.



Kremer-Unternehmenssprecherin Jennifer Sawatzki, „Papa Papillon“ Marc de Roche und Geschäftsführer Alexander Kremer freuen sich über die Fertigstellung des neuen Schmetterlingshauses. © Olaf Moos

Für die bevorstehenden Sommerferien haben Alexander Kremer und sein Team eine Naturrallye durch das Geschäft vorbereitet. Dabei können Kinder allerlei Wissenswertes über Nützlinge im Garten und die richtigen Pflanzen erfahren.



Schmetterlings-Liebhaber „Papa Papillon“ Marc de Roche wirbt mit einer bei vielen Gärtnern noch nicht vorhandenen Erkenntnis für einen von Faltern umflatterten Garten. Und räumt mit einem alten Vorurteil auf. „Wer Schmetterlinge mag“, lächelt der Experte aus der Schweiz, „der muss auch Raupen mögen“.