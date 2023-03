Kleiner Junge flieht in Lüdenscheid vor Hund und verletzt sich bei Treppensturz

Von: Olaf Moos

Weil er in Panik vor einem Hund davonlief, stürzte ein kleiner Junge, wie die Polizei am Freitag mitteilte, am Montagnachmittag eine Treppe hinunter und zog sich Verletzungen zu. Der Junge musste ins Klinikum transportiert werden.

Lüdenscheid - Laut Polizeibericht spielte der Zehnjährige auf dem Gelände der ehemaligen Grundschule Stadtpark an der Parkstraße, als der Hund plötzlich auf ihn zustürmte. Das Tier war nicht angeleint.

Der Junge rannte verängstigt weg. Bei seiner Flucht stürzte es auf einer Treppe und blieb verletzt liegen.

Der Hundehalter stieg mit seinem Vierbeiner in ein Auto und fuhr weg, ohne sich um das Kind zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die einen Hinweis geben könnten auf die Identität des Hundebesitzers und bittet um Angaben unter Tel. 02351 / 90990.