Kleiner Festakt am Mahnmal: Lore ist am Ziel

Alter Kipp-Wagen erinnert seit kurzem an der Klamer Brücke an das Schicksal der Zwangsarbeiter

+ © Schmidt Sie ist angekommen: Eine alte Lore erinnert seit kurzem an der Klamer Brücke an das Leiden der Zwangsarbeiter im einstigen Lager Hunswinkel. Offiziell eingeweiht wird das erneuerte Denkmal mit einem kleinen Festakt am Mittwoch. © Schmidt

LÜDENSCHEID - Die Tat hatte Verärgerung und Ratlosigkeit ausgelöst: Vor rund drei Jahren haben vermutlich Metalldiebe das Mahnmal an der Klamer Brüche abgesägt und gestohlen. In der Folge des Vorfalls arbeiteten die Stadt, der Gedenkzellen-Verein und die Lüdenscheider Friedensgruppe an einer Ersatzlösung. Die ist nun realisiert. Seit kurzem steht eine historische Lore als Denkmal auf dem Wanderparkplatz an der Versetalsperre, platziert auf zwei Schienensträngen.