Königlicher Kindergeburtstag

+ © Delhougne Die Ritter der (Geburtstags)Tafelrunde: Louis feierte einen königlichen Geburtstag in den Museen der Stadt. © Delhougne

Lüdenscheid - Seinen Geburtstag mal so ganz anders feiern: für den (jetzt) siebenjährigen Louis ging im Rahmen der aktuellen Ausstellung „Spinnrad, Schwert und Federkiel“ in den Museen der Stadt ein Traum in Erfüllung.