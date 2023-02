Mandeloperationen und Co.: HNO-Arzt aus MK schlägt Alarm

Von: Fabian Paffendorf

Auch wenn kleinere Operationen derzeit ein reines Zuschussgeschäft seien, will Dr. Konstantinos Zigolis weiterhin ambulant operieren. Die zumeist kleinen Patienten wegzuschicken, bringe er einfach nicht übers Herz. © Paffendorf

Eskalation im anhaltenden Streit zwischen HNO-Ärzten und den Kassen: Deutschlandweit folgen zahlreiche Mediziner dem aktuellen Aufruf des Berufsverbands der Hals-Nasen-Ohrenärzte und setzen Termine für ambulante Mandel- und Mittelohroperationen aus. Im HNO-Zentrum Lüdenscheid wird aber trotzdem keiner der zumeist kleinen Patienten weggeschickt.

Lüdenscheid – „Wir bringen das echt nicht übers Herz“, sagt Dr. Konstantinos Zigolis. Der Konflikt zwischen Fachärzteschaft und Kassen – er ist auch einer jener Art, bei dem es durchweg hoch emotional zugeht. In der einen Ecke die Kassenärztliche Bundesvereinigung (KBV) und der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV), der den Medizinern „schamlose Geldgier“ vorwirft. In der anderen Ecke die HNO-Ärzte, die sich diffamiert fühlen und um die Wirtschaftlichkeit ihrer Praxen fürchten. Worum es bei diesem Streit geht: Im Zuge von Neukalkulation hatte die KBV in Abstimmung mit dem GKV die Vergütung von ambulanten Operationen neu geordnet.

Seit Ende 2022 gibt es für größere ambulante Operationen höhere Honorare für die Ärzte. Auf der anderen Seite aber wurde die Vergütung bei kleineren Eingriffen wie beispielsweise einer ambulanten Rachenmandelentfernung (Adenotomie) verringert.

„Für eine Adenotomie erhielten wir bislang etwa 106 Euro. Die erste Kontrolle nach dem Eingriff wurde bislang mit 9,88 Euro vergütet. Alle weiteren Kontrollen sowie das Aufklärungsgespräch, welches bei besorgten Eltern schnell 20 Minuten dauern kann, werden überhaupt nicht vergütet“, erklärt der Lüdenscheider HNO-Arzt Dr. Konstantinos Zigolis. Alles an Vor- und Nachsorge sei mit diesem Honorar bereits abgegolten. Entsprechend dem neuen Vergütungsschlüssel würden nun weitere vier Euro pro Eingriff gekürzt.

Kleinere ambulante Operationen sind schon Zuschussgeschäft

Das höre sich nicht nach viel weniger Geld an, aber in der Summe gestalteten sich kleine ambulante Operationen im HNO-Zentrum nun als reines Zuschussgeschäft. Von den 500 im Jahr dort durchgeführten Operationen, seien gut 40 Prozent eben welche, die bislang schon nicht mehr ausreichend vergütet worden waren. „Von dem Betrag müssen anteilig OP-Material, Raummiete, Personalkosten für die OP-Assistenz, Instrumentenanschaffung und -aufbereitung, Wartungskosten für die OP-Technik, Haftpflichtversicherung und Rechtsschutzversicherung, Energiekosten und die jährliche sicherheitstechnische Kontrolle bezahlt werden“, erklärt Zigolis. Insbesondere seien für die ambulanten Operationen auch immer wieder Einmalmaterialien im Einsatz, die für jeden weiteren Eingriff also neu angeschafft und vorgehalten werden müssten.

Nicht zu vergessen sei, dass das ärztliche Honorar außerdem ja noch versteuert werden muss. Wenn man in Richtung der europäischen Nachbarn blicke, würde einem schnell gewahr, dass anderswo bei denselben Eingriffen schon lange das Vierfache gezahlt werden würde. Von dem was Operateure in den USA für eine Adenotomie bekämen, müsse man gar nicht erst reden, das sei bei Weitem noch viel mehr.

Die aktuelle Lage sei mehr als bedrückend

„Nun vergleichen Sie das Honorar mit dem Honorar, das Sie einem Handwerker zahlen. Macht der Handwerker einen Fehler, hat dies vielleicht eine feuchte Wand zur Folge. Machen wir Ärzte einen Fehler, kann das schlimmstenfalls den Tod der uns anvertrauten Patienten bedeuten“, sagt Konstantinos Zigolis. Die aktuelle Lage sei seiner Meinung nach mehr als bedrückend. Die durchschnittliche Wartezeit auf einen OP-Termin für eine Rachenmandelentfernung betrage derzeit bei einem ambulanten Operateur circa zwei Monate. Würden die kleinen Patienten nun abgewiesen werden, so müssten für Eingriffe in Kliniken bis zu sechs Monate an Wartezeit einkalkuliert werden.

Wenn notwendige Operationen aufgeschoben werden würden, ginge das im schlimmsten Fall mit dauerhaften gesundheitlichen Folgen für die Patienten einher. Laut Dr. Konstantinos Zigolis bestehe umgehender Handlungsbedarf vonseiten der Politik, die Kassenärztliche Bundesvereinigung sehe der Arzt in der Pflicht, die Neukalkulation bei den Honoraren schleunigst zu überdenken. „Es wird bald so sein, dass kaum ein HNO-Arzt ambulante Adenotomien vornehmen wird und das ist traurig und mit Sicherheit nicht unser Verschulden“, sagt er.