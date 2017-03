Sauerkraut statt Wiener Blut

Das Jugendsinfonieorchester der Musikschule unter der Leitung von Karin Zabel gab den Ton an, das Ensemble der Kleinen Oper spielte dazu die Streiche nach.

Lüdenscheid - Ein selbsterdachtes Gedicht zum Auftakt, ein paar „Regieanweisungen“, Handys aus, nicht in die Stuhlreihen pupsen – und schon hatte das Ensemble der Kleinen Oper Bad Homburg am frühen Mittwochabend das Publikum auf seiner Seite. „Ach, was muss man oft von bösen Kindern hören oder lesen...“ – die schräge Variante des Wilhelm-Busch-Klassikers „Max und Moritz“ hatte das Ensemble mitgebracht.

In dieser und in einer weiteren Vorstellung heute Vormittag ab 11 Uhr zeigten die Akteure mit musikalischer Begleitung durch das Jugendsinfonieorchester der Musikschule unter der Leitung von Karin Zabel einen Reigen lustiger Szenen um die Geschichte der beiden Lausbuben. So manchen Blick wagten die jungen Besucher noch vor der Vorstellung über die Brüstung, hat man den hautnahen Kontakt mit den Musikern im Orchestergraben doch eher selten. Dann hieß es Vorhang auf für Lehrer Lämpel, der – im Original erst im vierten Streich das Opfer – den Erzähler gab.

Das Ensemble hielt sich an die originale Bilderfolge. Die beiden bösen Buben mit ihren neonfarbenen Perücken zeigten ihre Streiche in einem liebevoll erdachten Bühnenbild, in dem die überdimensionale Teekanne mal zum Haus von Witwe Bolte, dann wieder zum grünen Hemd des Meisters Böck und später zum Zuckerbäckerhaus wurde. Licht und eine Prise Pyrotechnik, Rock und Pop taten ein Übriges, um die Kinder im Saal zum Staunen und Lachen zu bringen. Begleitet wurde die Aufführung von vielen „Gassenhauern“ aus dem Reich der Opern und Operetten. Wen wunderte es da, dass aus Johann Strauss’ „Wiener Blut“ urplötzlich Witwe Boltes „Sauerkraut“ wurde und damit auch die Erwachsenen amüsierte?

Heinrich Christian Wilhelm Busch gilt heute als einer der Pioniere des Comics. Die ursprüngliche „Max und Moritz“-Fassung kam 1865 ordentlich deftig daher. Die Protagonisten der Kleinen Oper Bad Homburg haben den finalen Streich entschärft, um die Kinderaugen bis zum Schluss leuchten zu lassen. Statt „Hier kann man sie noch erblicken fein geschrotet und in Stücken“ setzten die Macher des Musicals auf Harmonie und das Versprechen der beiden Bösewichte, künftig den Dorfbewohnern ihren Frieden zu lassen. Eine tolle Vorstellung, ein tolles Orchester und mit einer guten Stunde Spielzeit auch für kleine Leute bestens geeignet.