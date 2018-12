Kleine Oper Bad Homburg zeigt Pinocchio

+ © Rudewig Die Kleine Oper Bad Homburg zeigte im Kulturhaus eine musikalische Version von Pinocchio. © Rudewig

Lüdenscheid - Pinocchio, die Kinderbuchfigur des italienischen Autors Carlo Collodi, hat halt keine eigenen Kompositionen. Also mischte am frühen Donnerstagabend Markus Neumeyer, Pianist der Kleinen Oper Bad Homburg, zusammen, was zusammen passte: Ein bisschen Strauss, ein bisschen Rigoletto, Schwanensee, den Nussknacker.